У Києві перенесли відключення гарячої води через карантин

Столична влада перенесла початок гідравлічних випробувань на тепломережах через карантинні обмеження. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 16 квітня.

«Цього року, як і минулого, ми на місяць відтерміновуємо початок гідравлічних випробувань на тепломережах. Хоча зазвичай розпочинали випробування одразу після завершення опалювального сезону. Міська влада зважає на подовження суворих карантинних обмежень, дистанційний режим навчального процесу в школах. Та на те, що багато киян сьогодні працюють дистанційно – з дому. Тому гідравлічні випробування тепломереж місто розпочне після 4 травня», – заявив Кличко.

Мер нагадав, що в Києві вже завершився опалювальний сезон, і на сьогодні всі будинки відключені від подачі тепла.

«Лікарні, дитячі садки та школи відключають за індивідуальними заявками закладів, враховуючи режим їх роботи в період локдауну», – зазначив Кличко.

З 5 квітня в Києві діє черговий локдаун через збільшення хворих на COVID-19. Спершу планувалося, що він триватиме до 16 квітня, але згодом дію обмежувальних заходів подовжили до 30 квітня.