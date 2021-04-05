Завершення опалювального сезону в Києві переносять – КМДА

Завершення опалювального сезону в Києві вирішили відкласти через похолодання, повідомила 5 квітня Київська міська державна адміністрація.

«У зв’язку з тим, що у столиці в наступні дні зберігається прохолодна погода і середньодобова температура нижча від +8 градусів, відключення тепла у Києві змушені відтермінувати на кілька днів. Зокрема, в середу вночі температура опуститься до -1 градуса і можливий сніг, а в четвер температура в нічний час триматиметься на позначці 0 градусів. Рішення також зумовлене посиленням карантинних обмежень, у зв’язку з якими частина киян працюватиме дистанційно з домівок», – йдеться в повідомленні.

У КМДА додали, що прогнози синоптиків дають підстави розпочати вимкнення тепла у столиці з 10 квітня.

«Також звертаємо увагу, що будь-яка будинкова громада може відключитись від опалення шляхом ухвалення рішення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальній компаній», – йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, соціальні об’єкти – лікарні, садочки та школи, вимикатимуть лише за відповідними заявками звернення керівників закладів.

Рішення про вимкнення опалення ухвалюють, коли середньодобова температура піднімається вище від +8 градусів за Цельсієм протягом трьох днів. Минулого тижня міський голова Віталій Кличко повідомляв, що Київ почне вимикати опалення з 5 квітня.