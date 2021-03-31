Опалення в Києві почнуть вимикати 5 квітня – Кличко

Централізоване опалення у будинках в Києві почнуть вимикати з 5 квітня, повідомив мер Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 31 березня.

«З 5 квітня столиця розпочне процес відключення опалення в житлових будинках. На припинення теплопостачання в системі, що є однією з найбільших у Європі, місту потрібно приблизно п’ять днів. Нагадаю, вже не перший рік Київ завершує опалювальний сезон раніше від традиційного 15 квітня. Щоб кияни могли зекономити на сплаті за тепло», – сказав Кличко.

За прогнозом синоптиків, із цього тижня середньодобова температура перевищуватиме 8 градусів за Цельсієм, коли, за нормативами, міські служби можуть вимикати опалення, додав мер.

Водночас, за його словами, соціальні об’єкти – лікарні, дитсадки і школи – поки що будуть отримувати тепло. Вимикати їх будуть тільки за заявками керівників закладів.

Київ почав опалювальний сезон із 16 жовтня 2020 року.