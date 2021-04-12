У Києві почали вимикати опалення – КМДА

У Києві 12 квітня почали вимикати опалення у житлових будинках. Станом на 14:00 теплопостачання припинене в понад трьох тисячах будинків, повідомила Київська міська державна адміністрація.

«На повне згортання розгалуженої системи теплопостачання столиці, яка налічує більше ніж 2,7 тисячі кілометрів теплових мереж, необхідно близько п’яти днів. Нагадаємо, рішення про завершення опалювального сезону місцева влада ухвалює, враховуючи прогноз погоди. Середньодобова температура має становити вище ніж +8 градусів протягом трьох діб», – йдеться в повідомленні.

Соціальні об’єкти – лікарні, дитсадки і школи – вимикають за відповідними заявками керівників закладів, додали в КМДА.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв, що Київ почне вимикати опалення з 5 квітня. Потім дату вирішили перенести через похолодання.