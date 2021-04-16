Показник госпіталізації хворих з COVID-19 перевищений у 22 регіонах – ЦГЗ

Показник госпіталізації хворих на COVID-19 знижується, але все ще перевищений у 22 регіонах. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.

«Зокрема, у Закарпатській області показник знизився до 40,2, в Івано-Франківській — до 49,4, у Кіровоградській — 47,1. Найвищий показник у Хмельницькій області – 125,4 на 100 тис. населення, у Чернігівській – 97,7, у Сумській – 91,2, у Миколаївській – 90,0», – мовиться у повідомленні.

За даними ЦГЗ, найвищий показник завантаженості ліжок із киснем станом на 15 квітня у Києві – 78,2 відсотка, в Одеській області – 73,2, Львівській – 72,9, Миколаївській – 72,4, Київській – 71,5 (при визначеному показнику 65 відсотків).

Минулої доби в Україні виявили 17 479 нових випадків COVID-19, госпіталізували 4 348 людей, одужали 12 054, летальних випадків – 438.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 921 244 людини, померли 39 036 пацієнтів.