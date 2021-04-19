Поліція Києва відкрила провадження через «депутатську вечірку» в готелі під час локдауну

Через порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм, повідомляє у понеділок пресслужба поліції Києва.

«Сьогодні вночі в соціальних мережах з’явилась інформація про те, що депутат Верховної Ради влаштував у готелі у Подільському районі вечірку. Правоохоронці негайно виїхали на адресу для з’ясування обставин. Наразі поліцейські спілкуються з керівництвом закладу, оглядають приміщення та проводять першочергові слідчі дії.

За даними столичної поліції, наразі триває перевірка.

Раніше у ЗМІ та в соцмережах з’явилися повідомлення, що в одному зі столичних готелів проходить святкова вечірка, буцімто влаштована народним депутатом від «Слуги народу» Миколою Тищенком з нагоди уродин його дружини. Сам депутат наразі публічно не коментував ці повідомлення. Радіо Свобода намагається отримати у політика коментар, чи відповідає дійсності ця інформація.

З 5 квітня в Києві діє черговий локдаун через збільшення хворих на COVID-19. Спершу планувалося, що він триватиме до 16 квітня, але згодом дію обмежувальних заходів подовжили до 30 квітня.

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