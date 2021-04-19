Заборонена вечірка «слуги народу» Миколи Тищенка у розпал локдауну (спецрепортаж)

У той час, поки в столиці України діють суворі карантинні обмеження, заклади не приймають гостей, а громадський транспорт доступний лише за спецперепустками, заступник керівника фракції «Слуга народу» і кум голови Офісу президента Микола Тищенко відсвяткував день народження своєї дружини в п’ятизірковому готелі Fairmont у центрі Києва. Святкування тривало більше п’яти годин, гості перебували без захисних масок, а вечірка супроводжувалось масштабним салютом. Хто з бізнесменів і політиків гуляв на родинному святі Тищенка у розпал локдауну – у спецрепортажі «Схем» з місця події.

18 квітня 2021 року.

Близько 19:00 знімальна група «Схем» зафіксувала, як до п’ятизіркового готелю Fairmont у центрі Києва під’їхав Mercedes. З-за керма вийшов Микола Тищенко – народний депутат, заступник голови фракції «Слуга народу» та кум керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Із 5 квітня в Києві оголошено локдаун, посилений карантин – у зв'язку зі збільшенням кількості захворювань та летальних випадків від COVID-19. Ресторани і кафе в столиці закриті та працюють лише на виніс та доставку. Користування громадським транспортом – лише за спецперепустками. Заборонені масові заходи, а робота ресторанів у готелях дозволена лише для сніданків та замовлень у номер.

Утім, попри карантинні обмеження, услід за Тищенком до п’ятизіркового готелю в центрі Києва з’їжджаються й інші відвідувачі у святковому вбранні та з квітами.

За годину «Схеми» нарахували близько 30 гостей, які, схоже, завітали на святкування. Жоден із них перед входом в готель не скористався захисною маскою.

Серед іншого, завітав на святкування і колега Тищенка по фракції «Слуга народу» нардеп Олександр Трухін.

А також Аріе Шварц – колишній генеральний директор девелоперської групи компаній Seven Hills.

Близько 21-ї, за спостереженнями журналістів, на парковці готелю вже не було вільного місця.

Попри суворий карантин, вечірка продовжувалась. «Схеми» почали шукати, на якому поверсі відбувається святкування.

О 22-й навпроти готелю з Труханова острова почав лунати святковий салют. Ще з кінця 2019 року Київрада заборонила використання піротехніки та салютів «на період стримування збройної агресії на сході України».

Лише протягом 15-17 квітня в Україні захворіли на COVID-19 понад 42 тисячі людей, більше тисячі – померли. І в цей же час у п’ятизірковому готелі в центрі столиці заступник керівника фракції «Слуга народу» Микола Тищенко святкує день народження дружини.

Від власних джерел «Схемам» вдалося отримати запрошення, які дружина Тищенка Алла Барановська надсилала гостям свята. Серед іншого, в ньому гостей також просили не публікувати світлини з події у день святкування та не відмічати локацію.

Після 22-ї готель залишає колишній народний депутат від «Слуги народу», а віднедавна очільник Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою, яка, власне, і керує Fairmont – готелем її батька, Леоніда Юрушева.

Після 23-ї з’являється новина про святкування у Fairmont та відео зсередини.

Святкування, схоже, відбувалося у зоні Fairmont Gold Lounge. Як йдеться на сайті готелю, це «ексклюзивна клубна зона готелю, що призначена для задоволення потреб найвибагливіших представників сфери бізнесу та подорожуючих».

Помічник Тищенка в коментарі журналістам одразу спростовував інформацію, наголосивши, що народний депутат святкує вдома.

Тим часом, «Схеми» зафіксували, як повз готель тричі проїжджала патрульна машина.

Зрештою, вона зупинилася біля готелю – і поліціянти зайшли всередину. Втім, майже одразу залишили заклад.

Після публікації у ЗМІ та приїзду поліції гості не виходять на двір.

Зрештою, близько 2-ї ночі знімальна група «Схем» звідти поїхала, а автівки гостей свята, схоже, залишилися там на ніч. Як і машина заступника керівника фракції «Слуга народу» Миколи Тищенка.

Уже вранці 19 квітня з’явилася новина, що слідчі Нацполіції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі і перевіряють інформацію. Можливо, задокументовані «Схемами» факти допоможуть поліції в їхньому розслідуванні.

Радіо Свобода звернулося за коментарем до прессекретаря народного депутата Миколи Тищенка. У його пресслужбі повідомили: «Коментарів не буде».