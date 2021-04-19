Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
19 квітня 2021, Київ 21:47
Політика

Заборонена вечірка «слуги народу» Миколи Тищенка у розпал локдауну (спецрепортаж)

У той час, поки в столиці України діють суворі карантинні обмеження, заклади не приймають гостей, а громадський транспорт доступний лише за спецперепустками, заступник керівника фракції «Слуга народу» і кум голови Офісу президента Микола Тищенко відсвяткував день народження своєї дружини в п’ятизірковому готелі Fairmont у центрі Києва. Святкування тривало більше п’яти годин, гості перебували без захисних масок, а вечірка супроводжувалось масштабним салютом. Хто з бізнесменів і політиків гуляв на родинному святі Тищенка у розпал локдауну – у спецрепортажі «Схем» з місця події.

18 квітня 2021 року.

Близько 19:00 знімальна група «Схем» зафіксувала, як до п’ятизіркового готелю Fairmont у центрі Києва під’їхав Mercedes. З-за керма вийшов Микола Тищенко – народний депутат, заступник голови фракції «Слуга народу» та кум керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

18 квітня 2021 року «Схеми» зафіксували, як до п’ятизіркового готелю Fairmont у центрі Києва під’їхав Mercedes – водієм був Микола Тищенко
18 квітня 2021 року «Схеми» зафіксували, як до п’ятизіркового готелю Fairmont у центрі Києва під’їхав Mercedes – водієм був Микола Тищенко

Із 5 квітня в Києві оголошено локдаун, посилений карантин – у зв'язку зі збільшенням кількості захворювань та летальних випадків від COVID-19. Ресторани і кафе в столиці закриті та працюють лише на виніс та доставку. Користування громадським транспортом – лише за спецперепустками. Заборонені масові заходи, а робота ресторанів у готелях дозволена лише для сніданків та замовлень у номер.

Утім, попри карантинні обмеження, услід за Тищенком до п’ятизіркового готелю в центрі Києва з’їжджаються й інші відвідувачі у святковому вбранні та з квітами.

За годину «Схеми» нарахували близько 30 гостей, які, схоже, завітали на святкування. Жоден із них перед входом в готель не скористався захисною маскою.

За годину «Схеми» нарахували близько 30 гостей, які, схоже, завітали на святкування
За годину «Схеми» нарахували близько 30 гостей, які, схоже, завітали на святкування

Серед іншого, завітав на святкування і колега Тищенка по фракції «Слуга народу» нардеп Олександр Трухін.

На святкування завітав і колега Тищенка по фракції «Слуга народу» нардеп Олександр Трухін
На святкування завітав і колега Тищенка по фракції «Слуга народу» нардеп Олександр Трухін

А також Аріе Шварц – колишній генеральний директор девелоперської групи компаній Seven Hills.

Із квітами прибув і Аріе Шварц – колишній гендиректор групи компаній Seven Hills
Із квітами прибув і Аріе Шварц – колишній гендиректор групи компаній Seven Hills

Близько 21-ї, за спостереженнями журналістів, на парковці готелю вже не було вільного місця.

Близько 21-ї, за спостереженнями журналістів, на парковці готелю вже не було вільного місця
Близько 21-ї, за спостереженнями журналістів, на парковці готелю вже не було вільного місця

Попри суворий карантин, вечірка продовжувалась. «Схеми» почали шукати, на якому поверсі відбувається святкування.

Попри суворий карантин, вечірка продовжувалась
Попри суворий карантин, вечірка продовжувалась

О 22-й навпроти готелю з Труханова острова почав лунати святковий салют. Ще з кінця 2019 року Київрада заборонила використання піротехніки та салютів «на період стримування збройної агресії на сході України».

О 22-й навпроти готелю з Труханова острова почав лунати святковий салют
О 22-й навпроти готелю з Труханова острова почав лунати святковий салют

Лише протягом 15-17 квітня в Україні захворіли на COVID-19 понад 42 тисячі людей, більше тисячі – померли. І в цей же час у п’ятизірковому готелі в центрі столиці заступник керівника фракції «Слуга народу» Микола Тищенко святкує день народження дружини.

Від власних джерел «Схемам» вдалося отримати запрошення, які дружина Тищенка Алла Барановська надсилала гостям свята. Серед іншого, в ньому гостей також просили не публікувати світлини з події у день святкування та не відмічати локацію.

Від власних джерел «Схемам» вдалося отримати запрошення, які дружина Тищенка Алла Барановська надсилала гостям свята
Від власних джерел «Схемам» вдалося отримати запрошення, які дружина Тищенка Алла Барановська надсилала гостям свята

Після 22-ї готель залишає колишній народний депутат від «Слуги народу», а віднедавна очільник Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою, яка, власне, і керує Fairmont – готелем її батька, Леоніда Юрушева.

Після 22-ї готель залишив очільник Черкаської обладміністрації Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою, яка і керує Fairmont – готелем її батька, Леоніда Юрушева
Після 22-ї готель залишив очільник Черкаської обладміністрації Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою, яка і керує Fairmont – готелем її батька, Леоніда Юрушева

Після 23-ї з’являється новина про святкування у Fairmont та відео зсередини.

Святкування, схоже, відбувалося у зоні Fairmont Gold Lounge. Як йдеться на сайті готелю, це «ексклюзивна клубна зона готелю, що призначена для задоволення потреб найвибагливіших представників сфери бізнесу та подорожуючих».

За деталями в інтер’єрі «Схемам» вдалося з’ясувати, що святкування, схоже, відбувалось у зоні Fairmont Gold Lounge
За деталями в інтер’єрі «Схемам» вдалося з’ясувати, що святкування, схоже, відбувалось у зоні Fairmont Gold Lounge

Помічник Тищенка в коментарі журналістам одразу спростовував інформацію, наголосивши, що народний депутат святкує вдома.

Тим часом, «Схеми» зафіксували, як повз готель тричі проїжджала патрульна машина.

«Схеми» зафіксували, як повз готель тричі проїжджала патрульна машина
«Схеми» зафіксували, як повз готель тричі проїжджала патрульна машина

Зрештою, вона зупинилася біля готелю – і поліціянти зайшли всередину. Втім, майже одразу залишили заклад.

Журналісти зафіксували, як поліцейські зайшли до готелю, і майже одразу залишили заклад
Журналісти зафіксували, як поліцейські зайшли до готелю, і майже одразу залишили заклад

Після публікації у ЗМІ та приїзду поліції гості не виходять на двір.

Зрештою, близько 2-ї ночі знімальна група «Схем» звідти поїхала, а автівки гостей свята, схоже, залишилися там на ніч. Як і машина заступника керівника фракції «Слуга народу» Миколи Тищенка.

Близько 2-ї «Схеми» поїхали звідти, а автівки гостей свята, схоже, залишилися там на ніч. Як і машина Миколи Тищенка
Близько 2-ї «Схеми» поїхали звідти, а автівки гостей свята, схоже, залишилися там на ніч. Як і машина Миколи Тищенка

Уже вранці 19 квітня з’явилася новина, що слідчі Нацполіції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі і перевіряють інформацію. Можливо, задокументовані «Схемами» факти допоможуть поліції в їхньому розслідуванні.

Радіо Свобода звернулося за коментарем до прессекретаря народного депутата Миколи Тищенка. У його пресслужбі повідомили: «Коментарів не буде».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG