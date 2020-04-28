Поліція перевірила заклад Тищенка на дотримання правил карантину, відвідувачів там не знайшли

Поліція Києва перевірила ресторан «Велюр» народного депутата з фракції партії «Слуга народу» Миколи Тищенка на дотримання правил карантину.

«У закладі відвідувачів не було. Там знаходилося кілька працівників. Ми роз’яснили адміністратору ресторану законодавчі норми про дотримання карантину та відповідальність за його порушення. Адміністратор написав пояснення та зобов’язання щодо заборони закладам громадського харчування приймати відвідувачів у період карантину», – повідомив співробітник Голосіївського управління поліції Андрій Вернігор.

27 квітня журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» опублікували матеріал, в якому стверджується, що відомі особи, зокрема і політики, в час запровадженого карантину відвідують ресторан «Велюр» у Києві, власником якого є депутат Микола Тищенко. Після публікації сюжету мережею почали ширитись критичні зауваження користувачів про вибірковість заборон і рівень відповідальності за їх порушення.

Сам Тищенко заявив, що його ресторан не порушує карантинні обмеження. За його словами, іноді там відбуваються особисті зустрічі. Депутат назвав ресторан «своєрідним штабом».