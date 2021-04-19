В Ізраїлі скасували масковий режим на відкритому повітрі

Влада Ізраїлю у неділю скасувала обов’язкове носіння захисних масок на відкритому повітрі. Це останнє з низки послаблень, пов’язаних зі значним зниженням кількості інфікованих коронавірусом у країні, яка займає перше місце у світі за темпами вакцинації.

Маски все ще необхідні у приміщеннях, зазначає влада.

До середини квітня обидві дози вакцини Pfizer / BioNTech отримали вже понад 80 відсотків жителів Ізраїлю старші від 16 років.

Кількість виявлених нових випадків COVID-19, яка в середині січня досягала 10 тисяч за добу, почала знижуватися вже в лютому, а в останні тижні не перевищує 200-300 в день. Знизилася і кількість госпіталізацій і смертей – на піку епідемії в Ізраїлі вмирали до 100 людей за день, зараз в середньому близько 10.

У країні довгий час діяв жорсткий карантин. Кордони Ізраїлю були фактично закриті, обмеження на в’їзд діють і зараз, але їх поступово послаблюють.