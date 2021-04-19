Коронавірус: у США вакцинували половину дорослого населення – 130 мільйонів людей

Половина дорослого населення США отримали принаймні одне щеплення від COVID-19 – це нове досягнення в той час, як країна прагне якнайшвидше вакцинувати своїх громадян, щоб запобігти черговому спалаху хвороби.

Як повідомив 18 квітня Центр контролю та профілактики захворювань, майже 130 мільйонів людей віком від 18 років отримали принаймні одну дозу вакцини, це складає 50,4 відсотка дорослого населення.

При цьому майже 84 мільйони дорослих, або приблизно третина населення США, були повністю щеплені.

У США на день проводять понад три мільйони вакцинувань.

При цьому, згідно з нещодавнім опитуванням, кожен п’ятий американець не бажає робити щеплення.

Минулого тижня американський Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) і Адміністрація США з питань харчових продуктів і медикаментів (FDA) рекомендували зробити паузу в застосуванні вакцини Johnson & Johnson (J&J) для розгляду випадків утворення тромбів після вакцинації цим препаратом.