У США вакцинували від коронавірусу майже 100 млн громадян

У Сполучених Штатах від коронавірусу станом на 1 квітня вакцинували вже 99,6 мільйона громадян, що становить 30 відсотків населення країни.

56 мільйонів мешканців США отримали дві дози вакцини, тобто завершили вакцинацію.

Після інавгурації президент Джо Байден поставив мету зробити 100 мільйонів щеплень за перші 100 днів свого перебування на посаді. Наразі минуло майже 70 днів, і було поставлено нову мету – 200 мільйонів щеплень.

У США використовують вакцини Pfizer/BioNTech (американсько-німецького виробництва) та препарат американської компанії Moderna.

Центр з контролю і профілактики захворювань США 30 березня опублікував звіт, в якому заявляється, що висока ефективність вакцин від COVID-19, вироблених фармацевтичними фірмами Pfizer / BionTech та Moderna, підтверджена дослідженням, проведеним серед медиків і співробітників швидкої допомоги.

Ефективність обох вакцин склала 90 відсотків. Перша з двох доз вакцини запобігла 80 відсотків заражень. Обидві вакцини вводяться у вигляді двох ін’єкцій з проміжком в кілька тижнів.