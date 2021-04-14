Американський регулятор розгляне випадки тромбозів після застосування вакцини Johnson & Johnson

Американський Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) 14 квітня проведе засідання дорадчого комітету для розгляду випадків утворення тромбів після вакцинації препаратом, розробленим Johnson & Johnson (J&J) для запобігання захворюванню на COVID-19.

Засідання Консультативного комітету з практики імунізації (ACIP) відбудеться після того, як CDC та Адміністрація США з питань харчових продуктів і медикаментів (FDA) 13 квітня рекомендували зробити паузу в застосуванні вакцини.

Комітет розгляне шість випадків, які сталися у жінок віком від 18 до 48 років, у яких утворилися тромби в період від 6 до 13 днів після отримання вакцини J&J. Одна з жінок померла, ще одна перебуває у тяжкому стані, повідомила FDA.

Регулятори заявляють, що сподіваються вирішити питання впродовж кількох днів. Тимчасове зупинення застосування вакцини J&J загальмувало кампанію вакцинації, оскільки вакцина J&J передбачає одноразове щеплення, цей препарат порівняно просто зберігати та доставляти.