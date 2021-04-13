США регулятори рекомендували призупинити використання вакцини Johnson & Johnson через можливе утворення тромбів

Центри США з контролю та профілактики захворювань та Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів рекомендували призупинити використання вакцини від коронавірусу виробництва Johnson & Johnson COVID-19 на час розслідування повідомлень про виникнення потенційно небезпечних тромбів.

«Ми рекомендуємо зробити паузу в використанні цієї вакцини з міркувань обережності», – заявили регулятори у спільній заяві від 13 квітня.

Посадові особи США починають розслідування після інформації про розвиток рідкісного виду тромбофілії у шістьох жінок, щеплених препаратом.

Станом на 12 квітня у США цією вакциною щеплені понад 6,8 мільйона людей. У шести щеплених виявили утворення тромбів. Аналогічний побічний ефект призводив до пауз у вакцинації іншим препаратом – вакциною Oxford/AstraZeneca.

Вакцина від Johnson & Johnson рекомендована для використання людьми віком від 18 років.

Її схвалило Європейське агентство лікарських засобів, ВООЗ, а перед тим сполучені Штати, Канада та Бахрейн.