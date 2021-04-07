ЄС планує вакцинувати більшість населення до кінця червня

Більшість країн Європейського cоюзу матимуть достатню кількість вакцин проти коронавірусу, щоб імунізувати більшість своїх громадян до кінця червня, повідомляють міжнародні агенції.

Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Нідерланди зможуть повністю вакцинувати понад 55% свого населення до кінця червня, повідомляється у звіті, посилаючись на прогнози у записці виконавчого органу ЄС, Європейської комісії.

Ці цифри підтверджують публічні підрахунки вакцин, які планують отримати 27 держав ЄС у другому кварталі цього року.

Комісія неодноразово заявляла, що ЄС із загальним населенням майже 450 мільйонів має отримати близько 360 мільйонів доз вакцин до кінця червня – це на додаток до близько 100 мільйонів доз, які вже отримав ЄС.

Цього було б достатньо для досягнення мети вакцинації щонайменше 70% дорослого населення блоку до літа.

ЄС очікує отримати у квітні-червні 55 мільйонів доз однодозової вакцини, розробленої компанією Johnson & Johnson, та ще 300 мільйонів дводозових ін’єкцій від BioNTech-Pfizer, AstraZeneca та Moderna.

Однак незрозуміло, чи всі очікувані дози будуть доставлені відповідно до графіків.

ЄС отримав близько половини очікуваних доз у першому кварталі, оскільки AstraZeneca тоді значно скоротила свої поставки до ЄС.

Нові підрахунки вже враховують подальше значне скорочення поставок від AstraZeneca у другому кварталі.

Брюссель координував закупівлю вакцин з урядами країн-членів, але не має повноважень щодо планів вакцинації, якими керують держави ЄС.

Розподіл вакцини залежить від поставок, а також від програм вакцинації, яким часто заважають в країнах ЄС проблеми безпеки та ефективності вакцини AstraZeneca.

Розподіл розпочався в блоці наприкінці березня після повільного початку.