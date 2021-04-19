Коронавірус: в Україні виявили 6 506 нових хворих, число померлих від початку пандемії сягнуло 40 тисяч

В Україні протягом минулої доби виявили 6 506 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 253 дитини і 98 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Це майже на чотири тисячі менше, ніж попередньої доби.

За його словами, за минулу добу шпиталізували 2 387 людей, 5 598 – одужали. Померли 214 людей.

За добу провели 27 488 тестувань, зокрема методом ПЛР – 15 811, методом ІФА – 4 037, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 640, додав Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях і Києві (447).

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 1 953 016 людей, 40 тисяч – померли.