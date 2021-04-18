Коронавірус: за добу в Україні виявили – 10 282 нових хворих

В Україні за добу 17 квітня виявили 10 282 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я 18 квітня.

Серед хворих, зокрема, 456 дітей та 161 медичний працівник. 4 274 людей госпіталізували, 250 померли, у 6 523 констатували одужання.

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«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях», – йдеться в повідомленні міністерства.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,94 мільйона людей, більше ніж 1,48 мільйона одужали. Померли 39 786 людей.