Локдаун у Києві: за вихідні закрито 5 закладів і складено 70 протоколів про порушення

У Києві на дотримання карантинних вимог минулими вихідними перевірили 40 закладів, п’ять з яких через порушення закрили, повідомив у фейсбуці перший заступник мера Києва Микола Поворозник. За його словами, йдеться, зокрема, про три закритих ресторани і два нічних клуби.

«На підставі виявлених порушень на керівників закладів складено 3 протоколи, на відвідувачів закладів складено 67 адміністративних протоколи. І все це відбувається у той час, коли всі інші підприємці не працюють і потерпають від збитків, коли транспорт працює у спецрежимі, коли лікарні переповнені важкими хворими, коли лікарі виснажені, бо працюють надважко і коли чи не щодня помирають біля пів сотні людей», – написав Поворозник.

За його словами, перевірки здійснювали «групи контролю» зі співробітників Держпродспоживслужби, муніципальної безпеки та поліції.

З 5 квітня в Києві діє черговий локдаун через збільшення хворих на COVID-19. Спершу планувалося, що він триватиме до 16 квітня, але згодом дію обмежувальних заходів подовжили до 30 квітня.