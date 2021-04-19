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19 квітня 2021, Київ 10:55
Новини | Коронавірус

Коронавірус: в Україні за добу вакцинували 1 453 людей

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 450 647 людей, більшість із них отримали одну дозу вакцини

1 453 людей вакцинували проти COVID-19 в Україні за добу 18 квітня, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 450 647 людей, більшість із них отримали одну дозу вакцини.

Щеплення проводилось 45 мобільними бригадами з імунізації і 19 пунктами щеплення. Найбільше щеплень за добу провели у Харківській (345) і Київській (216) областях.

За даними МОЗ, станом на 18 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 468 490 людей.

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