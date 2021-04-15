В Україні почали вакцинацію паралімпійців та олімпійців – МОЗ

В Україні почали вакцинацію парлампійців та олімпійців, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Щеплення здійснюють вакциною виробництва компанії Sinovac.

«Ми хочемо, щоб всі спортсмени приїхали на ці змагання без будь-яких обмежень, хочемо бачити український прапор, чути український гімн і пишатися перемогами наших спортсменів. Паралімпійці та олімпійці – гордість і надія країни. Вони гідно захищають імідж України на світовій спортивній арені, а наше завдання – зберегти їхнє здоров'я і життя», – сказав Степанов.

Він додав, що вакцинація є добровільною, спортсмени прийшли на неї свідомо, після щеплення всі почувалися добре.

Літня Олімпіада в Токіо мала відбутися в 2020 році, але через пандемію Ігри перенесли на липень-серпень 2021 року. Однак зараз генеральний секретар владної Ліберально-демократичної партії Тосіхіро Нікаї допускає можливість скасування проведення Олімпійських ігор у Токіо влітку 2021 року.

Паралімпійські ігри заплановані на 24 серпня – 5 вересня.