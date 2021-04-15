Олімпіада в Токіо: хто виступатиме з українських спортсменів та які шанси на нагороди

До Олімпійських ігор в Токіо залишається 99 днів, а в кошику української збірної – 104 ліцензії. Але відбіркові турніри ще триватимуть у квітні та травні, а світові рейтинги сформують до липня. У яких видах спорту українці вже мають необхідні путівки на Олімпіаду? Де «синьо-жовті» зможуть виграти нагороди? Радіо Свобода зібрало відповіді на ці запитання.

Види спорту, де Україна вже має ліцензії

Академічне веслування

У квітні Україна виборола свою першу ліцензію в академічному веслуванні – у чоловічій парній двійці легкої ваги завдяки екіпажу Ігор Хмара та Станіслав Ковальов. А вже 16 травня на світовому кваліфікаційному турнірі розіграють ліцензії в інших дисциплінах академічного веслування, тож українці мають шанси отримати більше путівок до Токіо-2020.



Від кого очікують нагород?

Єдину свою олімпійську нагороду з академічного веслування Україна виборола у 2012 році. Тоді олімпійськими чемпіонками стала жіноча четвірка – Яна Дементьєва, Катерина Тарасенко, Наталія Довгодько та Анастасія Коженкова. У 2021 році більше шансів знову ж у четвірок – чоловічої та жіночої, проте наразі вони навіть не вибороли ліцензій до Токіо.

Артистичне плавання

На Олімпіаді українські «русалоньки» виступатимуть в усіх дисциплінах – і в групі, і в дуеті. Тож щодо ліцензій – українська збірна в цьому виді спорту повністю «укомплектована».



Від кого очікують нагород?

Збірна з синхронного плавання може вибороти нагороди і в дуеті (Анастасія Савчук та Марта Федіна), і в груповому виступі. Щоправда, експерти вважають, що українки боротимуться за бронзові нагороди із японками. Адже серед головних претендентів на «золото» – команди Росії та Китаю. Протиборство з Японією буде для українок принциповим, бо у 2016 році збірна України вперше пробилася до фіналу з синхронного плавання. І в групах, і в тандемі «синьо-жовті» тоді посіли четверте місце. Експерти казали, що українську команду засудили: новачки, ще не мають такого авторитету, як японські спортсменки.

Баскетбол

Уперше на Олімпійських іграх дебютує дисципліна баскетбол 3х3. На відміну від баскетболу 5х5, у стрітболі Україна ще має шанси потрапити до Токіо-2020.

26-30 травня в австрійському Граці відбудеться кваліфікаційний турнір, де виступатиме жіноча збірна 3х3. Суперницями «синьо-жовтих» на груповому етапі стануть команди з Ірану, Японії, Туркменистану та Австралії.



Чоловіча команда перебуває в листі очікування. Автоматично до «угорської» кваліфікації потрапили Монголія, Словенія, Нідерланди, Латвія, Польща та господарі турніру – Угорщина. Щоб у цьому переліку були й «синьо-жовті», треба, щоб хоча б дві команди з вище зазначених вибороли путівки в першій кваліфікації, тоді їх місця у другому турнірі автоматично посідають збірні з листу очікування, тобто Україна.

Від кого очікують нагород?

Україна – справжня «темна конячка» для суперниць. Адже, на відміну від своїх суперників з інших країн, «синьо-жовті» майже не виступають на міжнародній арені протягом сезону – не грають у Всесвітньому турі, професійних лігах 3х3. Попри це, щоразу на чемпіонаті світу та Європи українські команди потрапляють до найкращої вісімки, а також мають за плечима нагороди на світових першостях.



Бокс

Європейський кваліфікаційний турнір минулого року в Лондоні перервали під час проведення через пандемію коронавірусу. Тепер його поновлять 4 червня. Ліцензії, які встигли боксери вибороти тоді, залишаються за ними. В Україні наразі похизуватися путівкою до Токіо може лише капітан збірної Микола Буценко, який виступає у ваговій категорії до 57 кг. Всі інші (а в Токіо виступатимуть чоловіки у 8 вагових категоріях та жінки – у 5 категоріях) ще змагатимуться на лондонській кваліфікації за свій шанс виступити на Олімпіаді. Крім того, міжнародна федерація скасувала світову кваліфікацію, а ліцензії, які залишаються, у міжнародній федерації планують віддати за рейтингом.

Від кого очікують нагород?

Олександр Хижняк – головний претендент українських боксерів на нагороди в Токіо. Його визнано найкращим боксером світу в 2017 році за версією AIBA та називають головною зіркою аматорського боксу. Цікаво, що у 2017 році Олександр Хижняк став чемпіоном Європи серед молоді, серед дорослих та чемпіоном світу, причому здобув усі титули майже за пів року. І це найшвидший результат в історії українського боксу.

Боротьба

Українські борці мають лише 7 ліцензій: 5 у вільній боротьбі та 2 – у греко-римській. Проте «перепустки» не іменні, тож, хто саме зі спортсменів їхатиме на Олімпіаду, визначатиме тренерський склад. У кожній ваговій категорії є свій лідер, хто і претендує їхати.

Уже з ліцензіями Жан Беленюк, Олександр Хоцяновський, Оксана Лівач та Алла Черкасова, Ленур Теміров. Вони їх здобули на світовій першості. На європейській кваліфікації у Будапешті українки вибороли ще дві путівки до Токіо: Аліна Грушина-Акобія, яка виступає в категорії 57 кг, та Ірина Коляденко у ваговій категорії до 62 кг. Щоправда, в останній вазі лідеркою є Юлія Ткач, яка не змогла поїхати на кваліфікацію через коронавірус.

Цікаво, що свого часу через олімпійську ліцензію у ваговій категорії до 87 кг відбувся конфлікт між двома українськими борцями – Семеном Новіковим та Жаном Беленюком. Річ у тому, що «путівку» виборов срібний призер Олімпіади в Ріо-2016, а Новіков став чемпіоном Європи, після чого заявив, що він також може претендувати на ліцензію. Але від країни у кожній ваговій категорії може поїхати всього один спортсмен. У федерації вже заявили – наразі їде Беленюк.

У представників боротьби ще є можливість потрапити на Олімпіаду – для цього треба виграти на кваліфікаційному турнірі, який відбудеться в Софії з 6-9 травня. Там розіграють по 2 ліцензії у кожній ваговій категорії.

Від кого очікують нагород?

Усі українські борці, які здобули ліцензію на світовій першості, можуть претендувати на п'єдестал.

Велоспорт

У велоспорті українці здобули вже три «путівки» до Токіо – по одній у чоловіків та жінок (шосе, групова гонка) та одна у спринті (трек) у Олени Старикової.

Ще Україна чекає на ліцензію в маутенбайку. Там остаточний рейтинг буде сформовано у травні. Але серед світових лідерів є українка Яна Беломоіна.



Від кого очікують нагород?

І від Старикової, і від Беломоіної. Олена Старикова – срібний призер чемпіонату світу у дисципліні «кейрін», а Беломоіна виграла бронзову нагороду на чемпіонаті Європи.

Веслування на байдарках та каное

На чемпіонаті світу у 2019 році українські каноїсти вибороли путівку в «двійці» на 500 метрів (Людмила Лузан та Анастасія Четверікова) та в «двійці» на 1000 метрів (Юрій Вандюк та Едуард Шеметило). Крім того, збірна України має ліцензію у «байдарці-четвірці» на 500 метрів (Марія Кічасова-Скорик, Марія Повх, Анастасія Тодорова та Інна Грищун).

Також у 2019 році Марія Кічасова-Скорик виборола «перепустку» у дисципліні «К1-200», а Марія Повх та Людмила Кукліновська – «К2-500». Проте ці квоти були «віддані» на користь більш високого класу човна. Простіше – їх наразі в активі збірної України немає.

Важливо! У веслуванні також ліцензії не іменні. Тож, хто саме виступатиме, буде вирішувати дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан, який наразі є головним тренером збірної.

12-13 травня в угорському Сегеді відбудеться європейська кваліфікація, де Україна ще зможе поборотися за необхідну кількість ліцензій. Спортсмени, що уже здобули «путівку», виступати на цьому турнірі не зможуть. Також 20-21 травня у російському Барнаулі відбудеться світовий відбір.

Від кого очікують нагород?

Від жіночого екіпажу «байдарка-четвірка» та Павла Алтухова у каное-одиночці. Тут, все ж таки, вже високий рівень досвіду.

Від тандему Людмили Кукліновської та Марії Повх. У 2019 році вони виграли Європейські ігри.

Від «двійки» Людмила Лузан та Анастасія Четверікова, як в тандемі, так і в індивідуальному заїзді. Адже Четверікова у 2019 році виборола єдину нагороду на чемпіонаті світу, стала бронзовою призеркою на дистанції 500 метрів. Щоправда, це не олімпійська дисципліна. А Лузан у 2020 році на Кубку світу виборола три нагороди: 2 «золота» та «срібло».



Байдарка-двійка 1000 м: Олег Кухарик та Олександр Сиром’ятников, які на Європейських іграх виграли «срібло», програвши німцям долі секунд.

Веслувальний слалом

Єдина представниця України на Олімпіаді в Токіо – Вікторія Ус. Свою ліцензію українка виборола у 2019 році на чемпіонаті світу в іспанському Сео-де-Урхелі, де посіла 14 місце у змаганнях на каяках-одиночках. Для Вікторії це буде вже не перша Олімпіада. У 2016 році вона фінішувала дванадцятою в байдарці та не вийшла у фінал.

Гімнастика

Українські олімпійці вибороли 5 ліцензій у спортивній гімнастиці (у команді та індивідуальну у жінок) та 7 – у художній.

Хоча у «грацій» відбувається зміна поколінь, проте приємно здивувати художні гімнастики можуть. Але більше сподівань, все ж таки, на групові вправи, а не індивідуальні. На чемпіонаті Європи в Києві українки, у складі якої Діана Баєва, Маріола Боднарчук, Анастасія Возняк, Марія Височанська, Валерія Юзвяк, виграли вправи із 5 м'ячами. У вправі з трьома обручами та двома парами булав українки припустилися помилок та стали срібними призерками.

На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики у 2020 році українська збірна переписала історію: вперше виборола золоті нагороди саме у командному багатоборстві. Але традиційно більше шансів українці мають в індивідуальних виступах. Претендувати на медалі буде Ігор Радівілов, який у 2019 році став чемпіоном Європи в опорному стрибку.

Очікують українські вболівальники нагород і від молодого гімнаста Іллі Ковтуна, який тільки почав виступати у складі дорослої збірної. Українець на чемпіонаті Європи у своїй віковій категорії здобув 5 золотих та 1 срібну нагороду. Проте невідомо, чи потрапить Ковтун до олімпійської заявки.

Відкрите питання про участь на Олімпіаді лідера збірної – Олега Верняєва, якого відсторонили від змагань. Ситуація на офіційному рівні не коментується ні спортсменом, ні тренером, ні федерацією.

Кінний спорт

Зараз в України – дві ліцензії в індивідуальній виїздці та конкурі. У першому – виступатиме Інна Логутенкова. Далі склад української команди буде відомий ближче до ігор.

Легка атлетика

Найбільшу кількість ліцензій традиційно здобули українські легкоатлети. Наразі в активі «синьо-жовтих» – 33 путівки на Олімпійські ігри. Проте у легкоатлетів є ще час до 29 червня, щоб виконати необхідні нормативи та потрапити до Токіо. Тож на цьогорічній Олімпіаді українських представників в «королеві спорту» може бути і більше.

Від кого очікують нагород? В першу чергу українські вболівальники очікують нагород від стрибунок у висоту – Ярослави Магучіх, Юлії Левченко та Ірини Геращенко. Срібна призерка чемпіонату світу – Магучіх – у березні ще й стала чемпіонкою Європи (у приміщенні). Вона виборола першу золоту нагороду з жіночих стрибків у висоту на зимовій континентальній першості за історію незалежної України та вписала своє ім'я в історію світового спорту як наймолодша чемпіонка Європи.

Також на п'єдесталі українські вболівальники очікують побачити Марину Бех-Романчук (стрибки у довжину), яка в цьому році також виборола золоту нагороду на європейській першості.

Серед інших, на медалі можуть претендувати Анна Рижикова, Олена Собчук, Ольга Саладуха, Андрій Проценко та Богдан Бондаренко, але останній ще не виконав олімпійський норматив.

Плавання

У плаванні здобуто вісім ліцензії: Владислав Бухов (50 м вільним стилем), Микита Коптієлов (200 м брасом), Денис Кесіль (200 м батерфляєм), Дарина Зевіна (200 м на стилі), Сергій Фролов (800 м і 1500 м вільним стилем) та Михайло Романчук (800 м і 1500 м вільним стилем). Останньому і прогнозують медальну Олімпіаду. Українець не перший рік є серед світових лідерів. І на думку експертів, головна боротьба за олімпійське чемпіонство має розгорнутися між Романчуком та італійцем Грегоріо Пальтріньєрі. Крім того, високі шанси на медаль має Сергій Фролов. Сподіваються вболівальники і на Андрія Говорова, однак він ще не виконав олімпійський норматив.

Стрільба з лука

Україна має одну путівку в Токіо в стрільбі з лука, здобуту жіночою командою у складі Лідії Січенікової, Вероніки Марченко та Анастасії Павлової.

Стрільба кульова

Система відбору на ігри у кульовій стрільбі побудована так, що на Олімпіаду їдуть лише найкращі – призери світових та континетальних першостей чи Кубків світу. Україна вже має 5 «путівок», і серед тих, хто їде, головні сподівання на нагороди – Олена Костевич, Олег Омельчук та Павло Коростильов. Крім того, є шанс набрати ліцензії на чемпіонатах Європи та за рейтингом.

Стрільба стендова

Україна має лише одну представницю в цьому виді спорту. Вона належить Ірині Маловичко.

Стрибки у воду

Поки Україна може похизуватися 4 ліцензіями – юні та талановиті Олексій Середа та Софія Лискун на вишці 10 метрів, досвідчені Олег Колодій та Вікторія Кесар на трампліні три метри.

Найбільше шансів на нагороди зазвичай українські стрибуни у воду мають у синхронних виступах, але наразі ліцензій у цих дисциплінах «синьо-жовті» ще не вибороли. Останній шанс – на Кубку світу в Токіо, де розіграють по 4 ліцензії у кожному виді синхрону.

Від кого очікують нагород? Україна може вибороти нагороди не лише у синхронних стрибках, але й в індивідуальних. Найбільші очікування на медальні виступи Олексія Середи. У 2019 році на той момент тринадцятирічний «вундеркіндер» став справжньою сенсацією. У серпні на континентальній першості зі стрибків у воду український спортсмен, виступаючи на десятиметровій вишці, став наймолодшим чемпіоном Європи.

Фехтування

Уперше в історії жіноча збірна України з фехтування на шаблі не змогла кваліфікуватись на Олімпійські ігри. У 2016 році українки завоювали срібло в командній шаблі, а в 2008-му – золото. За правилами, на Олімпійські ігри проходять 4 найкращі команди в світовому рейтингу, а також по одній найкращій команді з кожного континенту. Україна після завершення Кубка світу займає 6-е місце. А найкращою європейською командою, яка не входить в першу четвірку, стала Угорщина.

Єдиною українкою-фехтувальницею, яка виступить на Олімпіаді, буде Ольга Харлан. А ось єдина команда, яка виступить на іграх, – чоловіча збірна-шпажистів, у складі якої Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Ігор Рейзлін та Анатолій Герей.

Усього у фехтуванні Україна має 5 ліцензій. І це найменша кількість в історії. Попередній найгірший результат був в Атланті-1996, коли від України виступало шість спортсменів.

Проте в українських олімпійців є останній шанс здобути путівки на європейському ліцензійному турнірі, який відбудеться наприкінці квітня. Там буде розіграно по одному місцю в кожній з трьох видів програми. Виставляти своїх атлетів можуть лише країни, які ще не здобули ліцензії у конкретному виді.

Від кого очікують нагород?

Впершу чергу від олімпійської чемпіонки Ольги Харлан. Також не варто забувати, що чоловіча четвірка, у складі Богдана Нікішина, Анатолія Герея, Романа Свічкаря та Ігоря Рейзліна, у 2019 році виборювала срібну нагороду світової першості. А Рейзлін там ставав бронзовим призером в індивідуальному заліку. Крім того, одним з лідерів світового рейтингу є Богдан Нікішин.

Види спорту, де Україна ще не має нагород, але має шанси

Бадмінтон

У травні в Києві відбудеться чемпіонат Європи з бадмінтону. Найбільше шансів отримати ліцензію – у Артема Почтарьова та Марії Улітіної.



Важка атлетика

У важкій атлетиці українські спортсмени отримають ліцензії також за рейтингом. Але через допінг-скандал Україна має право відправити у Токіо тільки чотирьох важкоатлетів – двох чоловіків і двох жінок. Серед цих спортсменів точно буде Дмитро Чумак, який виграв малу медаль на чемпіонаті світу 2019 року та став чемпіоном Європи у 2021 році, та Ірина Деха, яка стала абсолютною чемпіонкою континентальної першості в цьому році.

Вітрильний спорт

Вільних ліцензій залишилося небагато, тож українцям буде важко їх вибороти.



Дзюдо

Для України дзюдо – не дуже медальний вид спорту на Олімпіаді. За всю історію українці змогли вибороти лише три нагороди, дві з яких – в активі Романа Гонтюка. Проте все може змінитися в Токіо. Головна надія на нагороди – Дар'я Білодід, наймолодша дворазова чемпіонка світу в історії.

У дзюдо ліцензії видаються за рейтингом, який буде сформовано 28 червня. Зараз на квитки на Олімпіаду претендують Дар'я Білодід, Георгій Зантарая та Яків Хаммо.

Настільний теніс

Україна уже точно втратила шанси вибороти командну ліцензію з настільного тенісу, проте ще може поборотися за індивідуальні путівки. У цьому місяці відбудеться європейський кваліфікаційний турнір, де розіграють 5 місць серед чоловіків та 4 – серед жінок. Крім того, ще 8 спортсменів зможуть відібратися за світовим рейтингом. В Україні найбільше шансів у Маргарити Песоцької та Коу Лея.

Сучасне п'ятиборство

Срібний призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро Павло Тимощенко не зміг вибороти ліцензію на чемпіонаті Європи, тому Україна в режимі очікування на наступні змагання та світовий рейтинг.

Тхеквондо

У Лондоні в 2012 році Україна востаннє виступала у тхеквондо на Олімпіаді. У 2021 році більше всього шансів потрапити на ігри – у Ірини Ромолданової.

Теніс

Українська команда може поїхати на Олімпіаду зірковим складом – Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ілля Марченко, Сергій Стаховський. Проте треба чекати на рейтинг.

Тріатлон

У цьому виді спорту на Олімпіаді Україну зможе представити Юлія Єлістратова. Для цього треба максимально покращити своє місце у світовому рейтингу.

Дебютні види спорту

На 129-й сесії Міжнародного олімпійського комітету у 2016 році було схвалене долучення п’яти нових видів спорту до програми Токіо-2020: бейсбол, серфінг, скейтбординг, скелелазіння та карате. Україна мала шанс вибороти ліцензії в останніх двох, але в реальності – на Олімпіаду їдуть лише каратисти.

Першу в історії ліцензію виборола триразова чемпіонка Європи та срібна призерка Європейських ігор Анжеліка Терлюга, потім чемпіон Всесвітніх ігор та Європейських ігор, бронзовий призер Чемпіонату світу Станіслав Горуна. Обидва спортсмени претендують на олімпійські медалі, при чому на нагороди найвищого ґатунку. Також за ліцензії можуть поборотися Валерій Чоботар, Галина Мельник та Аніта Серьогіна.