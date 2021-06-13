Упродовж двох днів, 12-13 червня, на аеродромі в Широкому під Запоріжжям проходив чемпіонат України з вертолітного спорту. Участь у ньому взяли вертолітники з Запоріжжя, Харкова, Полтави і Вінниці. Усі учасники – пілоти цивільної авіації. Авіатори виконували різноманітні вправи: як-то транспортування вантажів, польоти на точність та слалом, коли кожен з екіпажів мав набрати відро з водою та провезти його, тримаючи на тросах, через спеціальні «ворота». Учасники змагань кажуть, вертолітний спорт – можливість відточити до ювелірного рівня свої навички пілотажу, що допомагає при виконанні спеціальних завдань, в тому числі під час рятувальних операцій. Організаторами змагань виступили «Мотор Січ» та Федерація вертолітного спорту України.