Кого обурила форма збірної України і чи може Росія через неї відмовитися від участі в «Євро-2020»

Форма збірної України з футболу для Чемпіонату Європи стала предметом нового скандалу між Росією і Україною. Обурення викликали зображення контуру України, який включає анексований Росією Крим, і вишите гасло «Слава Україні! Героям слава!». Речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала це «відчайдушною мистецькою акцією», щоправда, в УЄФА заявили, що форма збірної України була схвалена цією організацією. У ЗМІ навіть з’явилася інформація, нібито в Російському футбольному союзі серйозно обговорюють відмову від участі в «Євро-2020» на знак протесту.

Така реакція цілком передбачувана і виходить від ультрапатріотичних сил, але навряд чи Росія справді відмовиться від участі в такому важливому чемпіонаті, вважає головний редактор українського спортивного видання Tribuna.com Олег Щербаков.

(відеосюжет російською мовою)

– Як можна поставитися до того, що представники російського МЗС, окремі депутати російської Держдуми коментують футбольну форму України? Чи краще взагалі ніяк не реагувати?

– Реагувати, звичайно, треба, адже ми не живемо в ізольованому світі – ми живемо у світі, де політика так чи інакше впливає на спорт, і на футбол у тому числі. Тому, звичайно, реагувати на це треба. Але інша річ – хто реагує на цю форму в даному разі. На неї реагують всім відомі гіперпатріотичні, навіть якоюсь мірою «фріки» від російського політикуму і біля нього. Тому нічого незвичайного для мене тут немає, їхня реакція передбачувана. Будь-які якісь патріотичні дії України завжди приймаються в багнети з боку російського політикуму і ось цих же депутатів: Свищев, Мілонов, здається, висловився, а з приводу Марії Захарової, яка коментує взагалі все підряд, я думаю, навіть говорити не варто. Тому для мене тут ніякого здивування немає.

– Гасло «Слава Україні» було на футбольній формі української збірної ще з 2018 року. Ви розумієте, чому в Росії обурилися цим саме зараз?

– Тому що в комплексі з повною українською картою, включно з Кримом, включно з поки неконтрольованими Києвом територіями Донецької і Луганської областей. У комплексі це відіграло свою роль, плюс перед «Євро» інтерес до теми значно збільшується не тільки серед любителів футболу і спорту в цілому, але і взагалі серед жителів Росії. Тому для внутрішнього ринку Росії це чудова тема – знову показати, які вони суперпатріоти, що Україна, з точки зору російської влади, кудись не туди йде. І ось футболка збірної – це для них приклад. Але для мене тут нічого дивного немає, знову ж.

– Я можу припустити, що в найближчому майбутньому, найімовірніше, ми побачимо і карту Росії з анексованим Кримом на якій-небудь зі спортивних форм. Як реагувати українцям на це?

– Українцям потрібно, як і зараз у ситуаціях, не пов’язаних зі спортом, звертатися в органи, які контролюють ті чи інші дії. Якщо це буде на формі збірної Росії, потрібно звертатися в УЄФА або ФІФА, нехай вони ухвалюють своє рішення. Ми не можемо змусити їх вирізати це зі своєї форми. УЄФА або ФІФА можуть змусити.

(відеосюжет російською мовою)

– Ви можете пригадати, чи були ще прецеденти в історії спорту, коли форма представників країни ставала причиною політичного скандалу?

– Відразу не можу згадати такого суперяскравого прикладу, але мені теж здається, що ситуація з картою насправді надумана. Буквально вчора збірна України грала з Кіпром, на прапорі Кіпру – вся територія Кіпру. А нам відомо, що є недоврегульована історія з Північним Кіпром.

– І Туреччина не обурюється.

– Так, і ніхто не обурюється. Але тут інша справа, що це частина прапора Республіки Кіпр. Але все одно фактично він зображений на формі збірної.

– Як ви думаєте, як слід реагувати на погрози з боку Росії нібито відмовитися від участі в «Євро-2020» через українську форму?

– По-перше, як мені здається, ця інформація не має нічого спільного з дійсністю, тому що першоджерелом цієї інформації виступив фанатський сайт київського «Динамо», наскільки я вивчив питання. І, як на мене, вкрай сумнівно, що це реальний інсайд українських журналістів про те, що розмірковують люди в Російському футбольному союзі. Я не вірю в те, що цей інсайд – правда, з одного боку. З іншого боку, навіть якщо це правда, я не думаю, що це може здійснитися, тому що виглядає все зовсім нереально і не схоже на правду. Більш того, справа ж не тільки в збірній Росії як в учасникові «Євро». Адже справа в ще і в Санкт-Петербурзі як в одному з міст, яке приймає «Євро». Тому все це мені здається вкрай сумнівним. Судячи з першого джерела, яке видало цю інформацію, я б цій інформації не довіряв.

– А взагалі чи є якісь обов’язкові стандарти, вимоги до форми спортивних збірних?

– Є. В цілому, наскільки мені відомо, це прописано в регламентах УЄФА і ФІФА, але ось ця ситуація, про неї, до речі, згадав і почесний президент Російського футбольного союзу В’ячеслав Колосков, він сказав: «УЄФА має спеціальні стандарти, і такого не повинно бути», – але при цьому В’ячеслав Колосков не назвав конкретного пункту, який порушувала б Українська асоціація футболу і збірна України, представляючи таку форму.

Ми теж копалися в регламентах. Так, там є обмеження з приводу політичних заяв і так далі, але з приводу того, що карта держави є на футболці збірної – це маячня, такого апріорі не може бути.