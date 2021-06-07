«Слава Україні!», «Героям слава!» і український Крим: як соцмережі реагують на «особливу форму» збірної України на Євро-2020

Національна збірна України з футболу виступатиме на Євро-2020 в новій формі, повідомили в ФФУ. На футболках з одного боку – гасло «Слава Україні!», з іншого – гасло «Героям слава!», а також присутня мапа України, включно з Кримом, який сім років тому окупувала Росія, а також територією на сході, яку контролюють російські гібридні сили і де тривають бойові дії. У соцмережах відразу ж почали реагувати на «особливу форму». Зокрема, представники влади Росії вже висловили невдоволення нею. А от в УЄФА кажуть, що форму «затвердили».

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко повідомив у фейсбуці, що національна збірна України виступатиме на Євро-2020 в «новій – особливій формі»:

«Головним її атрибутом стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніший для всіх нас обрис нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, моїм рідним Дніпром, Львовом, Одесою і усіма містами і селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну. Де на «Слава Україні!» відповідають гаслом «Героям слава!» і яке тепер також буде на формі та надихатиме наших футболістів на нові перемоги».

Політолог Євген Магда коментує: «Чудово».

Тарас Березовець, політичний оглядач, звертає увагу на те, що нова форма збірної України до Чемпіонату Європи з футболу «викликала зарево в сусідній Росії». «Своє невдоволення у зв’язку з формою збірної України, на якій нанесене зображення державних кордонів, першою висловила спікерка російського МЗС Марія Захарова», додає він, прописуючи далі її слова у пості.

Ось як Захарова прокоментувала нову форму українських футболістів: «Українська футбольна команда на своїй формі приєднала територію України до російського Криму. Пояснення таке ж метафізичне, як і сама відчайдушна мистецька акція – нібито це повинно надати гравцям сил... Прийом не новий. Називається тромплей (trompe-l'œil) – спосіб зображення і сукупність технічних прийомів, що створюють ілюзію неможливого або, навпаки, уявлення доступного, відчутного, але насправді неіснуючого. У російській мові є простий аналог складного терміну – «обманка».

Далі вона згадала і про гасло «Слава Україні! Героям слава!», і про УПА, і про Степана Бандеру. Детально можна прочитати у пості:

На це Тарас Березовець відповів так: «Спасибі вчергове зусиллям Марії Захарової. Ми вже навіть знаємо, до якої збірної на ЧЄ буде прикута максимальна увага і чия форма буде найпопулярнішою. Хороша форма, одним словом. Треба брати. А Крим – це Україна. Що б собі не думала Марія Захарова. Обманка – вона і в Криму обманка».

Вахтанг Кіпіані, головний редактор видання «Історична правда», пише: «Новина про форму українських футболістів зі «Слава Україні!» шириться інтернетом. Росіян від «бандерівського» гасла ковбасить – це добре. Варто прочитати історію цих слів».

Degsy Roberts твітить: «Браво, Україно!»

Finn твітить: «Я думаю, це весело, коли Росія дратується».

«Футбол України» пише, що «у Росії вже обурились новим дизайном, оскільки він «висловлює політичну позицію». Почесний президент Російського футбольного союзу В’ячеслав Колосков: «Переконаний, що УЄФА заборонить нову форму збірної України».

Депутат Держдуми Росії Дмитро Свіщев закликав УЄФА заборонити нову форму української збірної, бо це, за його словами, є «висловленням певної політичної позиції», яка відрізняється від позиції Москви.​

Посольство США в Україні написало у твітері: «Нам подобається нова форма. Слава Україні! Крим – це Україна».

Європейський футбольний союз наголосив у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна», що форма збірної України з футболу відповідає вимогам:

«Футболку збірної України (та решти команд) на Євро-2020 УЄФА затвердив відповідно до чинних правил екіпірування».

Чемпіонат Європи з футболу перенесли на 2021 рік через пандемію COVID-19. Турнір має тривати з 11 червня до 11 липня. Матчі вирішили проводити в 12 різних містах Європи у зв’язку із 60-річчям з моменту заснування турніру.

Україна на Євро-2020 зіграє в групі з Нідерландами, Північною Македонією та Австрією. Матчі заплановані на 13, 17 та 21 червня відповідно.