В УЄФА кажуть, форму збірної України «затвердили». У посольстві США заявили, що їм «подобається»

Європейський футбольний союз наголосив, що форма збірної України з футболу відповідає вимогам. Про це в УЄФА сказали «Интерфаксу».

«Футболку збірної України (та решти команд) на Євро-2020 УЄФА затвердив відповідно до чинних правил екіпірування», – заявили в УЄФА агентству.

Напередодні представники Української асоціації футболу представили нову форму збірної з футболу, на якій, зокрема, зображено обриси України, включно з окупованим Росією Кримом та територією на сході, яку контролюють підтримувані нею бойовики. Також на футболці присутні гасла «Слава Україні!» та «Героям слава!»

Представники влади Росії вже висловили невдоволення новою формою української збірної. Депутат Держдуми Росії Дмитро Свіщев закликав УЄФА заборонити її, бо це, за його словами, є «висловленням певної політичної позиції», яка відрізняється від позиції Москви.

Посольство США в Україні написало у твітері, що їх нова форма подобається. «Слава Україні! Крим – це Україна», – також мовиться у повідомленні.

Чемпіонат Європи з футболу перенесли на 2021 рік через пандемію COVID-19. Турнір має тривати з 11 червня до 11 липня. Матчі вирішили проводити в 12 різних містах Європи у зв’язку із 60-річчям з моменту заснування турніру.

Україна на Євро-2020 зіграє в групі з Нідерландами, Північною Македонією та Австрією. Матчі заплановані на 13, 17 та 21 червня відповідно.