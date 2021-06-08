Російський футбольний союз звернувся в УЄФА з приводу форми збірної України

Російський футбольний союз (РФС) відправив у Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) лист, в якому «звернув увагу на політичне гасло» на новій формі збірної України.

«Футбол – це спорт, який повинен завжди залишатися поза політикою. На наш погляд, погоджуючи таку форму, УЄФА створює прецедент, адже вже на наступному великому турнірі ми можемо побачити спроби інших країн використовувати свою екіпіровку для політичних висловлювань», – цитує заяву російське державне агентство ТАСС.

6 червня представники Української асоціації футболу повідомили, що національна збірна України виступить на Євро-2020 в новій формі, на якій, зокрема, зображено обриси України, включно з окупованим Росією Кримом і територією на сході, яку контролюють підтримувані нею бойовики. Також на футболці присутні гасла «Слава Україні!» та «Героям слава!».

Нову форму одразу розкритикували в МЗС Росії. Депутат Держдуми Росії Дмитро Свіщев закликав УЄФА заборонити її, бо це, за його словами, є «висловленням певної політичної позиції», яка відрізняється від позиції Москви.

Водночас Європейський футбольний союз заявив, що форма збірної України з футболу відповідає його вимогам.

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Чемпіонат Європи з футболу перенесли на 2021 рік через пандемію COVID-19. Турнір має тривати з 11 червня до 11 липня. Матчі вирішили проводити в 12 різних містах Європи у зв’язку із 60-річчям з моменту заснування турніру.

Україна на Євро-2020 зіграє в групі з Нідерландами, Північною Македонією та Австрією. Матчі заплановані на 13, 17 та 21 червня відповідно.