Україна «не дозволить ображати національні символи» – Кулеба про форму збірної з футболу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував реакцію Росії на форму української збірної з футболу.

У своєму твітері Кулеба зазначив, що йому нова форма «дуже подобається».

«Всім, хто почав на неї (форму – ред.) шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні!» – написав міністр.

Напередодні представники Української асоціації футболу представили нову форму збірної з футболу, на якій, зокрема, зображено обриси України, включно з окупованим Росією Кримом та територією на сході, яку контролюють підтримувані нею бойовики. Також на футболці присутні гасла «Слава Україні!» та «Героям слава!».

Нову форму одразу розкритикували в МЗС Росії. Депутат Держдуми Росії Дмитро Свіщев закликав УЄФА заборонити її, бо це, за його словами, є «висловленням певної політичної позиції», яка відрізняється від позиції Москви.

Водночас Європейський футбольний союз заявив, що форма збірної України з футболу відповідає його вимогам.

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Чемпіонат Європи з футболу перенесли на 2021 рік через пандемію COVID-19. Турнір має тривати з 11 червня до 11 липня. Матчі вирішили проводити в 12 різних містах Європи у зв’язку із 60-річчям з моменту заснування турніру.

Україна на Євро-2020 зіграє в групі з Нідерландами, Північною Македонією та Австрією. Матчі заплановані на 13, 17 та 21 червня відповідно.