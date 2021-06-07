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07 червня 2021, Київ 15:42
Новини | Політика

Кулеба відвідає Німеччину – говоритиме, зокрема, про енергетичну безпеку

Робочий візит Дмитра Кулеби триватиме 8 і 9 червня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба планує відвідати Німеччину з робочим візитом 8 і 9 червня, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

Планується, що Кулеба зустрінеться з головою МЗС Німеччини Гейко Маасом, керівництвом німецького парламенту, уряду, лідерами партій та представниками бізнесу.

«Ключовими темами візиту стануть двосторонні відносини України та Німеччини, підтримка зусиль із відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, подальша інтеграція України до ЄС та НАТО, енергетична безпека України та Європи», – йдеться в повідомленні Кабінету міністрів.

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Речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що Берлін очікує, що Росія буде дотримуватися чинної міжурядової угоди, що зобов’язує її постачати газ через Україну.

Влада Німеччини підтримує будівництво російського трубопроводу «Північний потік-2». Ця позиція вплинула на рішення президента Сполучених Штатів Джо Байдена, який заявив нещодавно, що адміністрація Білого дому вирішила не застосовувати нові санкції щодо газопроводу «Північний потік-2». Це викликало критику у Конгресі.

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