У МЗС прокоментували готовність Ірану виплатити по 150 тис дол родинам загиблих у катастрофі літака МАУ

Конкретна сума компенсацій жертвам збиття Тегераном літака «Міжнародних авіаліній України» має стати результатом домовленості урядів всіх держав, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, а не одностороннім рішенням. Про це заявив в коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи заяву влади Ірану про готовність виплатити по 150 тисяч доларів компенсації родинам загиблих.

«Кінцевою метою зусиль України та інших постраждалих держав мають стати забезпечення справедливості стосовно жертв трагедії українського літака рейсу PS752 та їхніх родичів і неповторення подібного злочину в майбутньому. Безумовно, питання виплати компенсацій - важливий елемент цього процесу», – заявив речник МЗС.

За його словами, виплаті компенсацій мають передувати встановлення всіх обставин збиття Іраном літака та притягнення винних до відповідальності. Лише після цього можна говорити про розмір грошових виплат.

«Натомість очікуємо від Ірану добросовісного виконання домовленостей, досягнутих в рамках третього раунду консультацій 2-3 червня в Києві, а також попередніх двох раунді», – додав Ніколенко.

4 червня в посольстві Ісламської Республіки Іран наприкінці перемовин з Україною щодо рейсу PS752 заявили, що держава готова виплатити компенсації українським родинам загиблих у катастрофі в розмірі 150 тисяч доларів за кожного загиблого.

«Іранська делегація повідомила про свою готовність до виплати компенсацій українським родинам загиблих у катастрофі в розмірі 150 тисяч доларів за кожного загиблого, згідно з Постановою Уряду ІР Іран, та звернулася до української делегації з проханням довести цю інформацію до відома родичів загиблих українців», – мовиться в повідомленні посольства Ірану в Україні.

За даними посольства Ірану, після доповіді іранської сторони про кримінальне провадження та вжиті заходи відносно висунення звинувачень підозрюваним особам, українська сторона підтвердила юрисдикцію правоохоронних та судових органів Ірану в розслідуванні даної справи.

«Іранська делегація також повідомила про реєстрацію позовів родичів 103 загиблих до судових органів Ірану. Ряд позивачів – іноземні громадяни. Іранська делегація заявила про свою готовність, у рамках законодавства та правових норм Ісламської Республіки Іран, забезпечити родинам загиблих українців можливість призначити адвокатів, подати скарги та відстежувати провадження відносно цих скарг», – зазначили в посольстві.

8 січня 2020 року літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як «ворожу ціль. В МЗС України зміст документа назвали «цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака».