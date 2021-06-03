Катастрофа літака МАУ: оприлюднено заяву чотирьох країн з вимогами до Ірану

Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 опублікувала спільну заяву з вимогами до Ірану через збиття Тегераном українського літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» на початку 2020 року. Текст заяви оприлюднено на сайті українського МЗС.

«Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, сьогодні (3 червня 2021 р.) направили повідомлення про наші претензії до Ісламської Республіки Іран у зв’язку зі збиттям літака рейсу 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (PS752). Дії та бездіяльність Ісламської Республіки Іран є порушенням міжнародного права. У нашій заяві зазначається, що нашим державам, їхнім громадянам та резидентам на борту рейсу PS752 було завдано істотної та непоправної шкоди внаслідок трагедії, і Іран має виконати свої зобов’язання щодо забезпечення репарації групі держав у повному обсязі», – йдеться у тексті.

В заяві окреслено низку вимог, що втім «не є вичерпними».

Серед цих вимог:

Визнання вчинення неправомірних дій та повний звіт про обставини, що призвели до збиття літака;

Принесення публічних вибачень;

Повернення зниклих та вкрадених особистих речей жертв;

Запевнення в недопущенні подібних дій у майбутньому у чітко висловлений спосіб;

Забезпечення прозорості кримінального розслідування на засадах верховенства права;

Справедлива компенсація матеріальних та моральних збитків, завданих жертвам та їхнім сім’ям незалежно від національності та в сумі, що відповідає зобов’язанням Ірану за міжнародним законодавством.

«Закликаємо Іран до співпраці з метою визначення дати офіційного початку переговорів щодо репарацій, які ми будемо проводити добросовісно. Як завжди, ми солідарні з рідними та близькими жертв катастрофи, які досі переживають глибоку втрату», – вказано у заяві.

В Україні напередодні почалися дводенні переговори з іранською делегацією щодо збиття торік Іраном українського літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

8 січня 2020 року літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як «ворожу ціль. В МЗС України зміст документа назвали «цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака».

Загибель українського літака в Ірані. Що потрібно знатиGoogle News subscription banner for articles 2020 Літак Boeing 737-800 NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (рейс PS752, реєстраційний номер UR-PSR) вилетів близько 6:10 8 січня маршрутом Тегеран-Київ, зник із радарів через кілька хвилин після підйому в повітря.

Загинули всі 176 людей , які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Авіакомпанія МАУ опублікувала списки загиблих пасажирів і членів екіпажу.

, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Авіакомпанія МАУ опублікувала списки загиблих пасажирів і членів екіпажу. Серед загиблих у катастрофі було найбільше громадян Ірану (82 людини) і Канади (63 людини), а також 11 громадян України (2 пасажири і 9 членів екіпажу), 10 громадян Швеції , 4 – Афганістану , 3 – Німеччини і 3 – Великої Британії , повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

у катастрофі було найбільше (82 людини) і (63 людини), а також 11 громадян (2 пасажири і 9 членів екіпажу), 10 громадян , 4 – , 3 – і 3 – , повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Ким були загиблі в авіакатастрофі в Ірані українці: подробиці за посиланням.

Літак був вироблений у 2016 році , отриманий МАУ безпосередньо з заводу Boeing, пройшов останнє планове технічне обслуговування 6 січня 2020 року. МАУ заявляє, що гарантує справність своїх літаків і високу кваліфікацію пілотів.

, отриманий МАУ безпосередньо з заводу Boeing, пройшов останнє планове технічне обслуговування 6 січня 2020 року. МАУ заявляє, що гарантує справність своїх літаків і високу кваліфікацію пілотів. Згідно з першою реакцією іранської сторони, літак розбився через технічні причини, які призвели до аварії двигуна.

11 січня, через 3 дні після катастрофи, президент Ірану Хасан Роугані визнав, що іранські військові помилково збили пасажирський Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України». Він розпорядився знайти винних у цій трагедії.

визнав, що іранські військові помилково пасажирський Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України». Він розпорядився знайти винних у цій трагедії. Командувач повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції Амір Алі Хаджизаде ​повідомив, що оператор протиповітряної оборони Ірану самостійно вирішив випустити крилату ракету по літаку, не зумівши зв’язатися з командуванням.