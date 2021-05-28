Єнін про третій етап переговорів з Іраном щодо збитого літака: сподіваємося, їм є чим поділитися

Україна розраховує отримати від Ірану відповіді на обговорений раніше перелік питань в рамках третього етапу переговорів щодо збитого Тегераном літака Boeing 737-800NG. Про це в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода розповів заступник міністра закордонних справ України, керівник української групи переговорників з Іраном Євген Єнін.

Київ отримав від Тегерана неодноразові сигнали про зацікавленість в переговорному процесі, тому Україна сподівається, що Ірану «є чим поділитися і що нам розказати», сказав Єнін.

«Якщо іранська сторона декілька разів наголошує на своїй готовності до переговорного процесу, то ми щиро сподіваємося, що їм є чим поділитися і що нам розказати. Як і попередні рази, сконцентруємо свою роботу в рамках декілької робочих груп: військова робоча група, правоохоронна робоча група, робоча група за участю авіаційників. І ми ще під час першого раунду переговорів сформували досить тривалий перелік питань. Зовсім не завжди це просто, і не з такою швидкістю, як би хотілося, як нам інколи могли пообіцяти», – додав Єнін.

Наступний, третій етап переговорів із Іраном запланований на 2-3 червня. А вже 18 червня в Ірані пройдуть президентські вибори, і Україні цікаво, як може змінитися у цьому зв’язку позиція іранської сторони, каже Єнін. Водночас на переговорний процес впливає ядерна програма Ірану і низка регіональних питань, які слід враховувати, додав він.

8 січня 2020 року літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як «ворожу ціль. В МЗС України зміст документа назвали «цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака».