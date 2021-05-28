Іран досі не надав імен підозрюваних і даних про те, що їм інкримінують – Єнін щодо збитого літака МАУ

Україна очікує, коли іранська сторона виконає свої обіцянки в рамках розслідування збиття Тегераном літака Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Про це в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода розповів заступник міністра закордонних справ України, керівник української групи переговорників з Іраном Євген Єнін.

Із формальної точки зору певний прогрес є, утім, якщо заглибитись в деталі, то залишається велика кількість запитань до іранської сторони щодо розслідування, яке Тегеран представив цьогоріч 21 лютого, каже Єнін.

«Ми до кінця не розуміємо, чому не виконуються ті обіцянки, які було надано нам під час минулого раунду щодо більш активних взаємодій на рівні правоохоронних органів. Ми до цього часу не маємо навіть мінімальної інформації щодо кваліфікацій, які інкримінуються підозрюваним чи обвинуваченим в іранському кримінальному провадженні. Тим більше, ми навіть не маємо банально навіть їхніх імен», – наголосив Єнін.

Питання справедливості в розслідуванні та покаранні винних є принциповим для України та держав-партнерів, чиї громадяни також загинули в авіакатастрові з вини Ірану, каже керівник української групи переговорників.

«Ми неодноразово говорили, що просто купити нас рівнем компенсації не вдасться. Ми йдемо в цьому переговорному процесі не самі, а в форматі широкої переговорної коаліції. Ми в дуже гідній компанії, саме це забезпечить, зрештою, успіх переговорного процесу», – додав Єнін.

8 січня 2020 року літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як «ворожу ціль. В МЗС України зміст документа назвали «цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака».