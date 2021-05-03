Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін назвав суму претензій українських підприємств до Росії через окупацію Криму й частини Донбасу.

За його словами, загальна сума претензій складає понад 4,5 мільярди доларів.

Позови українських підприємств, які втратили власність і прибуток від агресії Росії на Донбасі й окупації Криму, подані більш ніж у 12 комерційних арбітражів, сказав він в ефірі телеканалу «Дом».

«А по трьох з них як мінімум є вже перші позитивні рішення. Це сукупно десь приблизно 250 мільйонів доларів», – повідомив заступник міністра. Але, додав він, головні позови ще попереду.

«І ми активно заохочуємо наші підприємства, які втратили свою власність, втратили прибуток, звертатися в арбітражі й відсуджувати, відсуджувати й ще раз відсуджувати в російської сторони все, що вони втратили», – сказав Єнін.

Українські компанії ведуть проти Росії цілу низку процесів через свої активи, які захопила Росія в Криму після окупації українського півострова 2014 року. В низці таких процесів уже винесені рішення на користь України.