Вітренко планує тиснути на «Газпром», зокрема, в арбітражах

Голова правління акціонерного товариства НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко на пресконференції розповів, що компанія використовуватиме всі юридичні можливості, щоб тиснути на російський «Газпром», зокрема, і в міжнародних арбітражах.

«І зрозуміло, що це буде зроблено. Не тільки тому, що «Газпром» – це національна компанія держави-агресора, а й тому, що це в інтересах українських споживачів. І в цьому випадку, в інтересах європейських споживачів – речі, які важливі не тільки Україні, а які важливі й для всієї Європи», – сказав очільник НАК «Нафтогаз України».

Він також планує заслухати відповідальних за цю галузь працівників компанії, «які мають пояснити, чому понад як рік «Нафтогаз» не використовував відповідні юридичні можливості для тиску на «Газпром».

Вітренко зауважив, що новий транзитний контракт, підписаний наприкінці 2020 року, був укладений за європейськими правилами та надає можливість, на відміну від контракту 2009 року, переносити точки передачі газу європейським покупцям, а також – звертатися в міжнародний арбітраж.

27 листопада 2019 року «Нафтогаз» виграв одну із апеляцій, поданих раніше російським «Газпромом» на рішення арбітражного суду щодо контрактів на постачання палива в Україну.

Апеляція «Газпрому» стосувалася справи, в якій Росія вимагала від України 80 мільярдів доларів згідно з пунктом газового контракту «бери та плати». Стокгольмський арбітраж не задовольнив апеляційну скаргу росіян та задовольнив вимогу «Нафтогазу» про перегляд контрактної ціни з урахуванням ринкових умов.

Окрім цього, в арбітражі зобов'язали «Газпром» відшкодувати судові витрати «Нафтогазу України» в розмірі 1,022 мільйона євро.