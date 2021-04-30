Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
30 квітня 2021, Київ 14:04
Новини | Економіка

Вітренко розповів, чи знизиться ціна на газ

Очільник НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав кроки, якими планує знижувати економічно обґрунтований рівень ціни

Голова правління акціонерного товариства НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що завжди виступав за економічно обґрунтовані ціни на газ, і планує на посаді створити умови, щоб економічно обґрунтована ціна була нижчою для споживачів, ніж є зараз. Про це Вітренко заявив в рамках першої пресконференції на посаді.

«Такі умови – це збільшення власного видобутку, і таке завдання буде поставлено перед «Укргазвидобуванням». Також ми будемо працювати над тим, щоб весь цей ланцюжок, як український газ видобувається і надходить до українських споживачів, був максимально прозорим, без посередників і надбудов», – сказав Вітренко.

Окрім того, за його словами, «Нафтогаз» планує використовувати всі юридичні можливості компанії, щоб російський «Газпром» «не зловживав своїм домінуючим становищем на ринку Східної і Центральної Європи», де Україна зараз купує газ, аби економічно обґрунтований рівень ціни на цьому ринку був нижчим.

Компанія «Нафтогаз України» повідомила про 19 мільярдів гривень консолідованого збитку в 2020 році.

Водночас дивіденди та податкові платежі, сплачені групою в бюджет у 2020 році, становили 141 мільярд гривень.

За даними компанії, збитки через рекордно низькі ціни на газ у світі становили 11,9 мільярда гривень. Однак завдяки реалізації антикризової стратегії прибуток становив 12,6 млрд гривень.

У «Нафтогазі» зазначили, що на фінансові результати вплинули економічна криза через COVID-19 та низькі ціни на газ, боргова криза та перший рік звітування без прибутків газотранспортної мережі.

Питання ціни на газ актуальне і для подальшої співпраці з МВФ. Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко раніше заявляв, що місія Міжнародного валютного фонду має запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить чинність встановлена урядом гранична ціна на газ для населення.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG