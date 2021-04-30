Вітренко розповів, чи знизиться ціна на газ

Голова правління акціонерного товариства НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що завжди виступав за економічно обґрунтовані ціни на газ, і планує на посаді створити умови, щоб економічно обґрунтована ціна була нижчою для споживачів, ніж є зараз. Про це Вітренко заявив в рамках першої пресконференції на посаді.

«Такі умови – це збільшення власного видобутку, і таке завдання буде поставлено перед «Укргазвидобуванням». Також ми будемо працювати над тим, щоб весь цей ланцюжок, як український газ видобувається і надходить до українських споживачів, був максимально прозорим, без посередників і надбудов», – сказав Вітренко.

Окрім того, за його словами, «Нафтогаз» планує використовувати всі юридичні можливості компанії, щоб російський «Газпром» «не зловживав своїм домінуючим становищем на ринку Східної і Центральної Європи», де Україна зараз купує газ, аби економічно обґрунтований рівень ціни на цьому ринку був нижчим.

Компанія «Нафтогаз України» повідомила про 19 мільярдів гривень консолідованого збитку в 2020 році.

Водночас дивіденди та податкові платежі, сплачені групою в бюджет у 2020 році, становили 141 мільярд гривень.

За даними компанії, збитки через рекордно низькі ціни на газ у світі становили 11,9 мільярда гривень. Однак завдяки реалізації антикризової стратегії прибуток становив 12,6 млрд гривень.

У «Нафтогазі» зазначили, що на фінансові результати вплинули економічна криза через COVID-19 та низькі ціни на газ, боргова криза та перший рік звітування без прибутків газотранспортної мережі.

Питання ціни на газ актуальне і для подальшої співпраці з МВФ. Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко раніше заявляв, що місія Міжнародного валютного фонду має запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить чинність встановлена урядом гранична ціна на газ для населення.