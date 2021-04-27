«Нафтогаз» повідомив про 19 млрд гривень збитків у 2020 році

Компанія «Нафтогаз України» повідомила про 19 млрд гривень консолідованого збитку у 2020 році.

Водночас дивіденди та податкові платежі, сплачені групою в бюджет у 2020 році, становили 141 млрд гривень.

За даними компанії, збитки через рекордно низькі ціни на газ у світі становили 11,9 млрд гривень. Однак завдяки реалізації антикризової стратегії прибуток становив 12,6 млрд гривень.

У «Нафтогазі» зазначили, що на фінансові результати вплинули економічна криза через COVID-19 та низькі ціни на газ, боргова криза та перший рік звітування без прибутків газотранспортної мережі.