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27 квітня 2021, Київ 21:31
Новини | Економіка

«Нафтогаз» повідомив про 19 млрд гривень збитків у 2020 році

«Нафтогаз України»: дивіденди та податкові платежі, сплачені групою в бюджет у 2020 році, становили 141 млрд гривень

Компанія «Нафтогаз України» повідомила про 19 млрд гривень консолідованого збитку у 2020 році.

Водночас дивіденди та податкові платежі, сплачені групою в бюджет у 2020 році, становили 141 млрд гривень.

За даними компанії, збитки через рекордно низькі ціни на газ у світі становили 11,9 млрд гривень. Однак завдяки реалізації антикризової стратегії прибуток становив 12,6 млрд гривень.

У «Нафтогазі» зазначили, що на фінансові результати вплинули економічна криза через COVID-19 та низькі ціни на газ, боргова криза та перший рік звітування без прибутків газотранспортної мережі.

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