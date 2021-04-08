Вітренко і далі очолює Міністерство енергетики – відставка не підтвердилася

Виконувач обов’язків міністра енергетики України Юрій Вітренко після візиту до столиці Катару Дохи спростував інформацію, нібито написав заяву про відставку. Він заявляє, що продовжує виконувати обов’язки керівника відомства, повідомляє пресслужба міністерства 8 квітня.

«Чутки про нарікання з боку уряду, Офісу президента, міжнародних партнерів на роботу Міністерства енергетики під моїм головуванням носять маніпулятивний характер… Наразі я продовжую виконувати обов‘язки міністра енергетики і готуюся до поїздки у складі офіційної української делегації в рамках закордонного візиту президента України, який заплановано на найближчі дні», – заявив Вітренко, додавши, що «у нас вистачає зовнішніх загроз, для ефективної боротьби з якими потрібно командна робота органів державної влади».

У міністерстві повідомили, що Вітренко 29 березня в столиці Катару Досі провів переговори з генеральним директором компанії Qatar Petroleum, державним міністром з енергетики Саадом бін Шерідою аль-Каабі для формування домовленостей в енергетичній сфері та для підготовки офіційного візиту президента України. Досягнуті домовленості між державами були зафіксовані 5 квітня, коли були підписані двосторонні документи. 7 квітня Вітренко повернувся до Києва.

7 квітня в засобах інформації з’явилася інформація з посиланням на джерела в оточенні Вітренка, нібито він написав заяву про звільнення після повернення з Катару.

22 грудня 2020 року Кабінет міністрів України призначив колишнього виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка виконувачем обов’язків міністра енергетики.

Верховна Рада двічі не підтримала призначення Вітренка на посаду першого віце-прем’єра – міністра енергетики.