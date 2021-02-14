«Нафтогаз» був збитковим 9 місяців, але за рахунок держкомпенсацій може бути прибутковим – Вітренко

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» була збитковою за результатами дев’яти місяців попереднього року, але загалом за 2020 рік може стати прибутковою завдяки державним компенсаціям, заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода виконувач обов’язків міністра енергетики України Юрій Вітренко.

Так він відповів у «Суботньому інтерв’ю», коментуючи показники компанії, в якій він працював донедавна, зокрема на посаді виконавчого директора «Нафтогазу» (до літа 2020 року).

«Ті ж речі, які ми робили в «Нафтогазі», моя команда, наприклад, Стокгольмський арбітраж, – ми його виграли. Але це зайняло чотири роки. Правильно? Зробити «Нафтогаз» прибутковим? Ми це зробили. До речі, він прибутковий тільки за рахунок того, що якраз ми змінили відносини з «Газпромом», за які відповідала наша команда, але ми зробили «Нафтогаз» прибутковим. І це сталося не за один день», – сказав він.

2020-го ж року, за словами Вітренка, «Нафтогаз» був збитковим за результатами перших дев’яти місяців. «Але за рахунок того, що він отримав компенсацію з бюджету 32 мільярди гривень, за рахунок цих компенсацій з держбюджету, я сподіваюся, він все ж таки буде прибутковим за результатами року», – сказав він.

За словами посадовця і донедавна чільного керівника «Нафтогазу», це компенсація за так звані покладені спеціальні обов’язки (ПСО): уряд наклав на державну компанію спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, тобто обов’язок продавати населенню газ за штучно заниженими цінами, – і за це за постановою уряду їй належить компенсація за рахунок державного бюджету.

«Я вірю в корпоративне урядування, що в «Нафтогазі» має з’явитися нормальна наглядова рада, яка складалася б із компетентних і чесних людей, із одного боку, а з іншого, держава у прозорий спосіб визначить основні напрямки діяльності «Нафтогазу» таким чином, щоб можна було потім контролювати, як «Нафтогаз» дотримується відповідних цільових показників і відповідних напрямів роботи. І наглядова рада буде контролювати «Нафтогаз» таким чином і притягати до відповідальності керівництво, менеджмент «Нафтогазу», питати з них: а чому ви збиткові? А чому, наприклад, зменшується видобуток? Чому, наприклад, немає ніякого прогресу щодо відносин із «Газпромом» в частині того, щоб Україна тиснула на «Газпром», щоб «Нафтогаз» тиснув на «Газпром», використовуючи ті юридичні можливості, які є в «Нафтогазу», щоб позбутися де-факто монополії «Газпрому» на транзит через Україну? Наглядова рада має ставити ці питання керівництву «Нафтогазу». Я сподіваюся, що колись це буде відбуватися», – заявив Юрій Вітренко.

На посаді в «Нафтогазі» Вітренко відповідав, зокрема, за газові переговори з Росією. Також команда на чолі з виконавчим директором «Нафтогазу» вела судові процеси з «Газпромом».

НАК «Нафтогаз України» за часів президентства Петра Порошенка перемогла в низці судових позовів російського газового монополіста «Газпром». Тоді компанія чи не вперше за своє існування стала прибутковою. Але після приходу на президентство Володимира Зеленського і його урядів компанія знову повернулася в збиток.

За словами Вітренка, коли його звільняли з посади в компанії, причиною звільнення він назвав те, що «зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема ефективний захист інтересів України у відносинах із «Газпромом».