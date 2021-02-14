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15 лютого 2021, Київ 02:28
Новини | Економіка

«Нафтогаз» був збитковим 9 місяців, але за рахунок держкомпенсацій може бути прибутковим – Вітренко

Юрій Вітренко сподівається на успішну роботу нової наглядової ради «Нафтогазу»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» була збитковою за результатами дев’яти місяців попереднього року, але загалом за 2020 рік може стати прибутковою завдяки державним компенсаціям, заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода виконувач обов’язків міністра енергетики України Юрій Вітренко.

Так він відповів у «Суботньому інтерв’ю», коментуючи показники компанії, в якій він працював донедавна, зокрема на посаді виконавчого директора «Нафтогазу» (до літа 2020 року).

«Ті ж речі, які ми робили в «Нафтогазі», моя команда, наприклад, Стокгольмський арбітраж, – ми його виграли. Але це зайняло чотири роки. Правильно? Зробити «Нафтогаз» прибутковим? Ми це зробили. До речі, він прибутковий тільки за рахунок того, що якраз ми змінили відносини з «Газпромом», за які відповідала наша команда, але ми зробили «Нафтогаз» прибутковим. І це сталося не за один день», – сказав він.

2020-го ж року, за словами Вітренка, «Нафтогаз» був збитковим за результатами перших дев’яти місяців. «Але за рахунок того, що він отримав компенсацію з бюджету 32 мільярди гривень, за рахунок цих компенсацій з держбюджету, я сподіваюся, він все ж таки буде прибутковим за результатами року», – сказав він.

За словами посадовця і донедавна чільного керівника «Нафтогазу», це компенсація за так звані покладені спеціальні обов’язки (ПСО): уряд наклав на державну компанію спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, тобто обов’язок продавати населенню газ за штучно заниженими цінами, – і за це за постановою уряду їй належить компенсація за рахунок державного бюджету.

«Я вірю в корпоративне урядування, що в «Нафтогазі» має з’явитися нормальна наглядова рада, яка складалася б із компетентних і чесних людей, із одного боку, а з іншого, держава у прозорий спосіб визначить основні напрямки діяльності «Нафтогазу» таким чином, щоб можна було потім контролювати, як «Нафтогаз» дотримується відповідних цільових показників і відповідних напрямів роботи. І наглядова рада буде контролювати «Нафтогаз» таким чином і притягати до відповідальності керівництво, менеджмент «Нафтогазу», питати з них: а чому ви збиткові? А чому, наприклад, зменшується видобуток? Чому, наприклад, немає ніякого прогресу щодо відносин із «Газпромом» в частині того, щоб Україна тиснула на «Газпром», щоб «Нафтогаз» тиснув на «Газпром», використовуючи ті юридичні можливості, які є в «Нафтогазу», щоб позбутися де-факто монополії «Газпрому» на транзит через Україну? Наглядова рада має ставити ці питання керівництву «Нафтогазу». Я сподіваюся, що колись це буде відбуватися», – заявив Юрій Вітренко.

На посаді в «Нафтогазі» Вітренко відповідав, зокрема, за газові переговори з Росією. Також команда на чолі з виконавчим директором «Нафтогазу» вела судові процеси з «Газпромом».

НАК «Нафтогаз України» за часів президентства Петра Порошенка перемогла в низці судових позовів російського газового монополіста «Газпром». Тоді компанія чи не вперше за своє існування стала прибутковою. Але після приходу на президентство Володимира Зеленського і його урядів компанія знову повернулася в збиток.

За словами Вітренка, коли його звільняли з посади в компанії, причиною звільнення він назвав те, що «зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема ефективний захист інтересів України у відносинах із «Газпромом».

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