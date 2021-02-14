Вітренко пояснив, чому і для кого уряд зафіксував ціну на газ

Виконувач обов’язків міністра енергетики України Юрій Вітренко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода пояснив, чому і для кого уряд зафіксував ціну на побутовий газ.

«У конкретній ситуації в січні, коли ми розуміли, що ціни, якби ми не ухвалили це рішення, зросли б ще на 25%, на чверть, а люди вже нарікали на ціну, яка і так зросла на третину, ми розуміли, що якщо ми зараз терміново не ухвалимо рішення, щоб ціна впала на третину, то будуть дійсно великі проблеми – і соціальні, і політичні», – сказав він у «Суботньому інтерв’ю».

Вітренко пояснив, що це рішення стосується всіх індивідуальних споживачів.

«Усі споживачі, незалежно від того, чи він живе у багатоквартирному будинку, використовує, наприклад, газ для підігріву води або для приготування їжі, або він живе у будинку з індивідуальним опаленням газовим – всі отримують ціну за лютий і за березень не вище ніж 6,99 (гривень за кубометр – ред.). Мало того, ми зараз бачимо процес, що багато постачальників навіть за січень виставляють ціни не вище ніж 6,99 або роблять перерахунок. Тобто постачальники теж розуміють ситуацію, скільки люди можуть платити», – сказав в. о. міністра.

Але, за його словами, його як людину ринкову це «гнітить». «Мене гнітить якраз те, що це не було продумано наперед», – додав Вітренко.

Згідно з постановою уряду, ухваленою в середині січня, з 1 лютого і до кінця карантинних обмежень, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, ціна на газ для побутових споживачів не повинна перевищувати 6 гривень 99 копійок за кубометр.

До цієї ціни входять податок на додану вартість та плата за транспортування магістральними газопроводами. Якщо ціна постачальника на газ перевищує цю позначку, його має продати постачальник «останньої надії» – це «Нафтогаз України». «Нафтогаз» тим часом повідомив, що його ціна газу для побутових клієнтів у лютому становитиме 6,86 гривні за кубометр.

Як заявили 15 січня в Офісі президента, запровадження обмежень на ціну на газ не означає повернення до державного регулювання.

Із 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для споживачів. Відтепер вони можуть змінити постачальника газу на того, чия ціна здається їм привабливішою. Тільки одна компанія може постачати газ по всій країні – це «Газопостачальна компанія «Нафтогаз», що входить до групи «Нафтогаз».