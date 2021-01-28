«Урядова знижка» на газ: як вона працює та хто за неї заплатить

Газ для українців подешевшає з лютого: постанова уряду передбачає, що з лютого і до кінця березня блакитне паливо для громадян буде коштувати не більш ніж 6 гривень 99 копійок. Втім, НАК «Нафтогаз» та ще деякі постачальники пропонують українцям ще нижчу ціну. Ті ж компанії, які продавали дорожче, а також облгази, які забезпечують транспортування газу, обіцяють відстоювати вищі тарифи у судах.

Втручання держави у вільний ринок газу, який вже був запущений, викликало тривогу МВФ. При цьому недержавні експерти прогнозують, що здешевлення газу «в ручному режимі» невдовзі призведе до збитків галузі та інших проблем, за які в підсумку все одно заплатять платники податків.

6 гривень 99 копійок за кубометр природного газу – такою відтепер є максимальна ціна для побутових споживачів в Україні. А найвищий дозволений тариф на транспортування (розподіл) газу не може перевищувати 1 гривню 79 копійок за куб.

Такі ж самі граничні тарифи мають товариства домовласників (ОСББ).

Такими є останні рішення Кабінету міністрів у газовій галузі.

Напередодні з ініціативою знизити газові ціни виступив президент України Володимир Зеленський, який для цього збирав урядовців на окрему нараду.

Зараз в Офісі президента переконують, що державне регулювання є тимчасовим кроком і потрібне для того, щоб зменшити негативний вплив карантину на добробут українців.

Чи довго діятиме «газова знижка» від Кабміну

Рішення уряду мають чіткі часові рамки: максимальна ціна на газ (6, 99 гривні за кубометр) діятиме з 1 лютого і до кінця карантинних обмежень. Але якщо вони затягнуться – то до 31 березня 2021 року. Відтоді максимальні ціни, як і мінімальні, визначатиме ринок газу, на якому українці вже зараз можуть обирати одного з понад 60 активних постачальників.

Втім, у лютому українці отримають платіжки за січень: і ціна в них буде ще високою. Платіжки зі знижкою надійдуть у березні (за лютий) та у квітні (за березень).

Чи можна купити газ дешевше?

Можна, свідчать ціни, дещо нижчі за 6, 99 гривні, які оприлюднили деякі постачальники.

До прикладу, державний «Нафтогаз» знизив ціну для своїх споживачів до 6, 86 гривні за кубометр.

Окрім того, його клієнти, які до кінця 2020 року встигли оформити тариф «Річний», увесь 2021 рік отримуватимуть блакитне паливо за фіксованою ціною 4,73 , 5,24 і 6,45 гривні за кубометр, у залежності від місяця, коли вони оформили цей тариф. 4 гривні 73 копійки мають ті споживачі, хто встиг найраніше: припустив, що газ дорожчатиме, і тому погодився на тариф «Річний» ще влітку 2020 року.

Українці можуть змінювати постачальника газу хоч щомісяця, зокрема і онлайн. Тому частка «Нафтогазу» та інших компаній, які пропонують вигідніші ціни, продовжує зростати. Однак конкуренти, в яких ціна вища, чинять різноманітні бюрократичні перешкоди – такі повідомлення з'являються в місцевих медіа.

Чи не скасують знижку до 31 березня?

Кабінет Міністрів не планує підвищувати граничну ціну на газ у цей період, так само як і тариф на транспортування.

Однак іншу думку мають частина постачальників, а також облгази (місцеві компанії, які здійснюють транспортування та опікуються мережею).

Низка цих компаній заявила, що оскаржуватиме таке урядове обмеження тарифів у судах. Власники більшості облгазів – пов'язані з олігархом Дмитром Фірташем, і відтак експерти прогнозують, що судова тяганина між різними газовими компаніями та урядом може бути скоординованою та мати непередбачувані наслідки.

Чи варто переходити на індивідуальне опалення, доки газ дешевий?

Знижена ціна на газ є тимчасовим кроком, визнають і урядовці, й експерти. Після 31 березня, найімовірніше, ціна блакитного палива знову коливатиметься: в різні місяці в різних постачальників вона може бути як меншою за 6, 99 гривні, так і значно вищою. До прикладу, в багатьох країнах ЄС, як-от в Німеччині, ціни на блакитне паливо можуть зрости чи впасти удвічі упродовж року: залежно від ситуації, яка виникає на ринку.

Інший приклад: в Норвегії, яка є основним видобувником газу для Європи, власні споживачі платять за блакитне паливо значно більшу ціну, ніж українці.

В короткостроковій перспективі газ для звичайного українця є дешевшим, ніж для теплокомуненерго, і тому частина людей може активно переходити на індивідуальне опалення, визнає у коментарі Радіо Свобода виконавчий директор асоціації «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк.

Якщо ж ситуація з цінами зміниться, то виявиться, що довелося «платити двічі»: гроші в газове обладнання були вкладені марно, а централізоване опалення міст отримало фінансові проблеми, які все одно покриватимуться коштом платників податків, додає він.

Виглядатиме, що індивідуальне газове опалення дешевше, і буде ілюзія його окупності

«Виглядатиме, що індивідуальне газове опалення дешевше, і буде ілюзія його окупності. Люди зараз вкладають у нього чималі гроші, а потім різниця в ціні газу для громадян та теплокомуненерго може зникнути. І потім містам треба буде викласти гроші – закривати фінансові дірки, які виникли в централізованого опалення через недолугі дії та рішення уряду», – вважає експерт.

Чому газ в Україні дорожчає

У зимовий період Україна бере газ із трьох джерел: видобуває самостійно, «підіймає» з підземних сховищ (куди учасники ринку запасали газ впродовж літа, коли він був дешевшим), і купує у європейських компаній. Які, своєю чергою, отримують блакитне паливо від західних видобувників, передовсім від Норвегії, Данії та США, від країн Аравійського півострова та від Росії.

Власний видобуток України – трохи більший за 20 мільярдів кубометрів на рік, ще майже 10 мільярдів доводиться імпортувати. І ціна цього імпорту помітно коригує внутрішній український ринок.

Так, більшість постачальників газу обіцяє підняти ціну на нього у новому році. І самі постачальники, й експерти найчастіше називають дві причини: зростання вартості газу на європейських ринках, де Україна купує частину палива, і те, що взимку зріс попит на енергоресурси, який додатково штовхає ціну вгору.

Ще в жовтні «Нафтогаз» прогнозував таке зростання.

«Розпочинається опалювальний сезон, а з ним зростає попит на газ. Це призвело до зростання цін на європейських хабах, – писала група компаній «Нафтогаз» у соцмережах. – Прогнози вказують, що у листопаді-грудні варто очікувати подальшого подорожчання газу. Але значні запаси у підземних сховищах України та Європи утримають ціни від стрімкого зростання».

При цьому влітку або в разі теплої зими газ в Україні може суттєво подешевшати: через конкуренцію на світовому та внутрішньому ринку.

Як платити за газ менше?

Святослав Павлюк та інші експерти радять українцям дбати про термомодернізацію свого житла: і приватних, і багатоквартирних будинків. У такому випадку, навіть якщо газ і тепло є досить дорогими, їхній обсяг споживання у будинку впаде в рази.

Упродовж останніх років Радіо Свобода розповідало про випадки, коли термомодернізація будівель окуповувалася за один опалювальний сезон.

Регулювання ціни на газ може нашкодити Україні – експерти

Напередодні Міжнародний валютний фонд висловив тривогу через те, що Україна повернулася до регулювання газових цін. Оскільки вільний ринок газу був однією з умов співпраці України із цим фінансовим донором.

Однак ідеться не лише про втрату фінансової допомоги під пільгові відсотки та довіру інвесторів, попереджає Cвятослав Павлюк.

«Саме поява різних цін на газ була ознакою, що ринок в Україні ринок почав працювати. І «Нафтогаз», який входив в трійку найдешевших постачальників, чудово впорувався з тим, щоб «збити» ціну в ринковий спосіб. А зараз ми не розуміємо, є ринок чи вже немає. Не всі оператори готові працювати за фіксованою верхньою ціною. Вони обіцяють численні позови до судів, і я би цього побоювався», – попереджає експерт.

Енергетичний експерт, колишній заступник міністра палива та енергетики Вадим Улида також наполягає на тому, що ціну має встановлювати ринок і що вона має бути обгрунтованою:

Влада спершу ставить зависоку ціну, потім відбувається її обрізання в ручному режимі

«В Україні влада спершу ставить необгрунтовано високу ціну, потім відбувається її обрізання в ручному режимі. Все це відбувається неправильно і хаотично. В Україні тарифи багато років поспіль формуються вручну, це означає збільшення дисбалансів у галузі та наростання боргів, які потім покривають з бюджету. Система має бути прозорою і обґрунтованою».

На ринку діє «закон збереження енергії», тому зниження ціни на газ не за допомогою конкуренції, а в ручному режимі означає, що українці за низький тариф заплатять іншим способом, пояснює Вадим Улида. Це може виглядати як додаткові витрати коштів платників податків, як припинення співпраці з міжнародними донорами та як недовіра іноземних інвесторів до України.

15 січня український прем'єр Денис Шмигаль підтвердив, що в Міжнародному валютному фонді висловили занепокоєння фіксованим тарифом на газ, бо це державне регулювання.

«Ми продовжуємо розмову з МВФ. Вони занепокоєні, переживають, щоб не повернулося державне тарифне регулювання. Ні. Ми будемо працювати на ринку газу, на ринку електроенергії. У цьому випадку ці заходи спеціалізовані до того, щоб захистити українців від біржових коливань. Ми розробимо річний продукт, який захистить громадян від непередбачуваних коливань», – заявив Шмигаль в ефірі телеканалу «1+1».

При цьому він висловив переконання, що, попри все, Україна таки отримає новий транш від МВФ. Він не став уточнювати, коли такий транш міг би надійти.

Раніше прем’єр заявляв, що уряд очікує на черговий транш від МВФ у лютому-березні 2021 року.

7 травня 2020 року після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. За цією програмою, перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала 12 червня 2020 року. Відтоді нових коштів за цією програмою МВФ Україні більше не надавав, хоча їх чекали ще восени 2020-го.