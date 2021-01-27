«Нафтогаз»: у лютому ціна газу для побутових споживачів складе 6,86 грн за кубометр

НАК «Нафтогаз України» повідомляє, що ціна газу для побутових клієнтів в лютому становитиме 6,86 гривні за кубометр.

«У лютому в рамках тарифного плану «Місячний» ціна блакитного палива – 6,86 грн/куб.м з ПДВ. Вона є нижчою за рекомендовану урядом ціну за рахунок мінімальної власної націнки», – йдеться в повідомленні газопостачальної компанії «Нафтогаз».

У компанії зауважили, що закуповують газ на умовах, доступних іншим постачальникам, і нагадали, що для клієнтів, які оформили тарифний план «Річний» у минулому році, вартість газу залишиться на рівні 4,73 грн, 5,24 грн і 6,45 грн за куб. м (у залежності від місяця підписання на тариф).

За даними «Нафтогазу», компанія на даний час обслуговує 9% споживачів в Україні (1,1 млн домогосподарств).

Згідно з постановою уряду, з 1 лютого і до кінця карантинних обмежень, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, ціна на газ для побутових споживачів не повинна перевищувати 6 гривень 99 копійок.

До цієї ціни входять податок на додану вартість та плата за транспортування магістральними газопроводами. Якщо ціна постачальника на газ перевищує цю позначку, його має продати постачальник «останньої надії».

Як заявили 15 січня в Офісі президента, запровадження обмежень на ціну на газ не означає повернення до державного регулювання.

З 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для споживачів. Відтепер вони можуть змінити постачальника газу на того, чия ціна здається їм привабливішою. Тільки одна компанія може постачати газ по всій країні – це «Газопостачальна компанія «Нафтогаз», що входить до групи «Нафтогаз».