Кабмін схвалить компенсації домогосподарствам, у яких встановлено електроопалення – Шмигаль

Кабінет міністрів України планує ухвалити рішення щодо компенсації домогосподарствам, у яких встановлено електроопалення. Про це заявив під час виступу у Верховній Раді прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба уряду.

Також очільник Кабміну розповів про кроки, необхідні для того, щоб ринки електроенергії та газу почали працювати «правильно й зручно для людей».

«Тарифи на тепло та гарячу воду не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону. Нам вдалося досягти певного консенсусу із владою на місцях, ми підготували меморандум, найближчим часом він буде підписаний», – сказав Шмигаль.

Читайте також: «Нафтогаз» не публікує січневу ціну на газ для виробників до завершення переговорів із держорганами

Прем’єр нагадав, що уряд також встановив граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн з ПДВ за кубометр газу. За його словами, таке ж рішення розробляється для ОСББ.

За словами голови уряду, після консультацій з Кабміном та народними депутатами Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обмежила тариф на розподіл газу на рівні 1,79 гривні за кубічний метр.

«Ще одна дуже важлива ініціатива по розподілу та обслуговуванню газорозподільчих мереж. Уряд спільно з парламентським комітетом ініціює законопроєкт про укрупнення облгазів, введення спецрахунків, можливе введення тимчасових адміністрацій, що дисциплінує ринок розподілу газу і не дозволить монопольно підвищувати тарифи на розподіл», – заявив Шмигаль.

Він зауважив, що штрафи чи пеня за невчасно сплачені газ та тепло за січень не будуть застосовуватися, а в уряді очікують результатів розслідувань Антимонопольного комітету та встановлення чесних та прозорих правил на ринку газу.

Вчора Шмигаль анонсував меморандум про незмінність тарифів на тепло й гарячу воду. За словами очільника уряду, підписання документа очікується найближчим часом.

Згідно з постановою уряду, з 1 лютого і до кінця карантинних обмежень, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, ціна на газ для побутових споживачів не повинна перевищувати 6 гривень 99 копійок.

До цієї ціни входять податок на додану вартість та плата за транспортування магістральними газопроводами. Якщо ціна постачальника на газ перевищує цю позначку, його має продати постачальник «останньої надії».