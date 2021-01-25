Уряд готує меморандум про незмінність тарифів на тепло й гарячу воду – Шмигаль

Уряд спільно з Офісом президента, народними депутатами та Асоціацією міст України готують меморандум про незмінність тарифів на тепло й гарячу воду. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час Погоджувальної ради, повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

За словами очільника уряду, підписання документа очікується найближчим часом.

Також прем’єр зазначив, що Україна демонтує залишки радянської системи тарифоутворення й рухається до відкритого ринку – найбільш справедливого інструменту встановлення вартості послуг, тарифів та цін. Він додав, що ринкова ціна на газ формується на світових біржах та розраховується на українській біржі.

«Наприклад, улітку після запровадження ринку газу ціни коливалися в межах менше трьох тисяч гривень за тисячу кубометрів. А протягом вересня-жовтня можна було укласти річний договір із НАК «Нафтогаз» за ціною 4,70 гривень за кубометр. Декілька десятків тисяч людей скористалися цією можливістю і сплачуватимуть цю ціну протягом року», – пояснив глава уряду.

Шмигаль зауважив, що ринок сьогодні перебуває в процесі формування і місячний продукт не є справедливим для окремих категорій громадян. Тому, за його словами, уряд ухвалив рішення про граничне обмеження ринкової ціни газу в Україні на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

«Це обмеження діятиме з 1 лютого і доти, поки це буде потрібно в цьому опалювальному сезоні. Ціна газу коштуватиме не дорожче 6,99 гривні за кубічний метр з ПДВ. Якщо компанії не можуть торгувати за такою ціною, то обов’язок постачати газ за такою ціною переходить до постачальника останньої надії, яким є НАК «Нафтогаз», що готовий постачати людям блакитне паливо за цією ціною», – сказав Шмигаль.

Прем’єр підкреслив, що було також ухвалено рішення НКРЕКП щодо зменшення тарифу на розподіл газу вже для 14 облгазів.

Згідно з постановою уряду, з 1 лютого і до кінця карантинних обмежень, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, ціна на газ для побутових споживачів не повинна перевищувати 6 гривень 99 копійок.

До цієї ціни входять податок на додану вартість та плата за транспортування магістральними газопроводами. Якщо ціна постачальника на газ перевищує цю позначку, його має продати постачальник «останньої надії».

Як повідомили 15 січня в Офісі президента, запровадження обмежень на ціну на газ не означає повернення до державного регулювання.

Денис Шмигаль зазначав, що тарифи на газ для населення будуть знижені на понад 30%, вказуючи, що буде запроваджене «державне регулювання». Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, називав ринкові ціни на газ «завеликими, особливо якщо зважати на пандемію».

Раніше прем’єр-міністр заявив, що українська влада напрацювала два підходи, які дозволять суттєво знизити тариф на газ для населення.