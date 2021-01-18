Кабмін оприлюднив постанову про обмеження ціни на газ на час карантину

Кабінет міністрів Україну оприлюднив текст постанови, яка встановлює граничну ціну на газ для населення на час дії карантину. Документ з’явився на сайті уряду 18 січня.

Згідно з постановою, з 1 лютого і до кінця карантинних обмежень, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, ціна на газ для побутових споживачів не повинна перевищувати 6 гривень 99 копійок.

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«Установити з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, граничну ціну на природний газ за договорами постачання між побутовими споживачами та постачальниками, у тому числі постачальником «останньої надії», на рівні 6 гривень 99 копійок за 1 кубічний метр», – йдеться в змінах, які Кабінет міністрів вніс цим документом до своєї постанови про карантин від 9 грудня 2020 року.

До цієї ціни входять податок на додану вартість та плата за транспортування магістральними газопроводами. Якщо ціна постачальника на газ перевищує цю позначку, його має продати постачальник «останньої надії».

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Як заявили 15 січня в Офісі президента, запровадження обмежень на ціну на газ не означає повернення до державного регулювання.

Раніше Денис Шмигаль заявляв, що тарифи на газ для населення будуть знижені на понад 30%, вказуючи, що буде запроваджене «державне регулювання». Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, називав ринкові ціни на газ «завеликими, особливо якщо зважати на пандемію».

На початку цього тижня прем’єр-міністр заявив, що українська влада напрацювала два підходи, які дозволять суттєво знизити тариф на газ для населення.