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25 січня 2021, Київ 21:31
Новини | Економіка

«Нафтогаз» не публікує січневу ціну на газ для виробників до завершення переговорів із держорганами

Компанія обіцяє повідомити про відновлення публікації ціни для виробників теплової енергії після завершення переговорів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» відтермінувала публікацію ціни на газ для виробників у січні, йдеться в заяві компанії 25 січня.

Згідно з повідомленням, відтермінування пов’язано з переговорами між «Нафтогазом», органами державної влади та Асоціацією міст України.

«НАК «Нафтогаз України» (далі — Компанія) тимчасово відкладає публікацію січневої ціни на природний газ для виробників теплової енергії у рамках спеціальних обов’язків (ПСО) до завершення поточних перемовин між державними органами, Асоціацією міст України, представниками виробників тепла та Компанією», – повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

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Компанія обіцяє повідомити про відновлення публікації ціни для виробників теплової енергії після завершення переговорів.

Як нагадують у «Нафтогазі», ціна для виробників розраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів №867 від 2018 року з урахуванням змін цін на європейських хабах.

25 січня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд спільно з Офісом президента, народними депутатами та Асоціацією міст України готують меморандум про незмінність тарифів на тепло й гарячу воду.

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