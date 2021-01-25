«Нафтогаз» не публікує січневу ціну на газ для виробників до завершення переговорів із держорганами

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» відтермінувала публікацію ціни на газ для виробників у січні, йдеться в заяві компанії 25 січня.

Згідно з повідомленням, відтермінування пов’язано з переговорами між «Нафтогазом», органами державної влади та Асоціацією міст України.

«НАК «Нафтогаз України» (далі — Компанія) тимчасово відкладає публікацію січневої ціни на природний газ для виробників теплової енергії у рамках спеціальних обов’язків (ПСО) до завершення поточних перемовин між державними органами, Асоціацією міст України, представниками виробників тепла та Компанією», – повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

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Компанія обіцяє повідомити про відновлення публікації ціни для виробників теплової енергії після завершення переговорів.

Як нагадують у «Нафтогазі», ціна для виробників розраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів №867 від 2018 року з урахуванням змін цін на європейських хабах.

25 січня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд спільно з Офісом президента, народними депутатами та Асоціацією міст України готують меморандум про незмінність тарифів на тепло й гарячу воду.