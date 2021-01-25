Під Офісом президента мітингують через тарифи на газ

Близько сотні людей прийшли 25 січня під будівлю Офісу президента у Києві з вимогою знизити тарифи на газ. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Акція відбувалася перед парканом ОПУ, адже безпосередньо на площу перед будівлею мітингувальників не пустили через карантин.

Люди тримали у руках плакати з гаслами «Стоп тарифний геноцид», «Кінець епохи бідності – початок епохи злиднів», «Зеленський, чому підняли тарифи», «Відмініть плату за транспортування газу».

Акція відбувається з ініціативи громади міста Лубни на Полтавщині.

Організатори акції «Привітай президента платіжкою» після мітингу планували вирушити автопробігом до державної дачі президента Володимира Зеленського, де йому «передадуть подарунок у вигляді платіжок, зібраних з усієї України».

25 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів спільно з Офісом президента, народними депутатами та Асоціацією міст України готують меморандум про незмінність тарифів на тепло й гарячу воду.

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Денис Шмигаль зазначав, що тарифи на газ для населення будуть знижені на понад 30%, вказуючи, що буде запроваджене «державне регулювання». Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, називав ринкові ціни на газ «завеликими, особливо якщо зважати на пандемію».