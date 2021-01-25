У Запоріжжі на мітингу проти підвищення тарифів вимагали відставки Шмигаля

25 січня під стінами Запорізької облради відбувся мітинг проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Протестувальники вимагали зниження цін на газо- та електропостачання.

Також під час мітингу його організатори «привітали» з днем народження президента Володимира Зеленського та звернулися до нього з вимогою відправити у відставку уряд Дениса Шмигаля, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Пенсія у мене соціалка – 1769, а платіжка за газ прийшла – 2049. У мене не вистачає за газ заплатить. А електроенергія? А вода? А вивіз сміття? А харчі купить? А інші речі? Рабів кормили раніше, а у нас такі пенсії і зарплати у багатьох, що не можемо за газ заплатить. І це та влада, що обіцяла з корупцією боротися, що прийде весна і будуть садити. Де подолання бідності? Не має. Ви до нас довели до катастрофічного збідніння», – заявив під час акції її організатор Анатолій Шевченко.

В акції взяли участь близько півсотні людей різного віку. Так, учасниця акції на ім’я Віра розповіла кореспонденту Радіо Свобода, що вийшла на акцію протесту через те, що вона з чоловіком, будучи пенсіонерами, не в змозі самостійно сплачувати за комунальні послуги. Каже, що аби сплатити рахунки, її чоловік був змушений шукати підробіток.

«Пенсія – 2300, а сплачувати потрібно за газ 3 тисячі, за електроенергію також треба платити. Підняли тариф на воду. А поряд з цим зростають ціни на все. Йдеш до магазина і не знаєш, що купувати і за що. Думаю, що це кожного стосується, не лише мене. Хоч мінімальну зарплату отримуєш, хоч пенсію, а все одно жити нема за що», – розповіла вона.

Під час акції її організатори також збирали підписи під зверненням до президента та уряду з вимогами учасників.