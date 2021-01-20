До кінця опалювального сезону тарифи на опалення та гарячу воду піднімати не будуть – Кличко

У столиці тарифи на опалення та гаряче водопосточання до кінця опалювального сезону в Україні підвищувати не будуть. Про це повідомив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко.

«Такої домовленості досягли під час урядової наради, ініційованої Асоціацією міст України, за участю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, мерів: Києва – Віталія Кличка, Маріуполя – Вадима Бойченка, Кропивницького – Андрія Райковича, Вінниці – Сергія Моргунова, Кривого Рогу – Костянтина Павлова та першого заступника міського голови Харкова – Олександра Новака. В нараді також взяли участь представники НАК «Нафтогаз України», Офісу Президента України та депутати Верховної ради», – мовиться у повідомленні.

Кличко зазначив, що під час наради вдалося «досягти розуміння з центральною владою щодо необхідних кроків для недопущення кризи в системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів».

За словами мера, у понеділок має бути підписаний Меморандум між урядом, АМУ та представниками парламенту про алгоритм виведення сфери теплопостачання з кризової ситуації, спричиненої коливанням ціни на газ в Україні.

«Зокрема, першочергових кроків щодо врегулювання питання різниці в тарифах на тепло, а також компенсації збитків підприємствам теплопостачання», – мовиться у повідомленні на сайті КМДА.

Раніше в Офісі президента повідомили, що Зеленський доручив провести аудит тарифів у Києві та регіонах.

Згідно з рішенням уряду, з 1 лютого і до кінця карантинних обмежень, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, ціна на газ для побутових споживачів не повинна перевищувати 6 гривень 99 копійок.