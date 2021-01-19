Президент України Володимир Зеленський доручив провести аудит тарифів у Києві та регіонах, повідомив Офіс президента.

«Глава держави доручає заступнику керівника Офісу президента України Кирилу Тимошенку, відповідальному за регіональну політику, провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України, зіставити ціноутворення за різні проміжки часу, а також отримати вичерпні роз’яснення від відповідних керівників на місцях щодо завищених тарифів та щодо тарифної політики в цілому», – заявили в ОП.

Передусім це стосується саме тарифів на опалення, побутовий газ та користування пасажирським транспортом.

«Окрему увагу слід приділити таким специфічним непрозорим «тарифним проектам» окремих очільників міст, як стягнення коштів за евакуацію авто, за користування загальнодоступними частинами громадського простору тощо», – додали в ОП.

Згідно з рішенням уряду, з 1 лютого і до кінця карантинних обмежень, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, ціна на газ для побутових споживачів не повинна перевищувати 6 гривень 99 копійок.