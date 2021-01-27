Кабмін запровадив компенсації для українців, у яких встановлено електроопалення – Шмигаль

Кабінет міністрів України під час чергового засідання 27 січня ухвалив рішення про компенсації громадянам, у яких встановлено електроопалення. Про це повідомила пресслужба уряду.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, загальна сума компенсацій становитиме 1,4 мільярда гривень.

«Важливо, що це буде стосуватися не лише українців, які мають електроопалення, а й багатодітних сімей, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Наголошую, що людям не треба буде кудись ходити і носити довідки. Такі компенсації будуть автоматичні», – заявив глава уряду.

Прем’єр підкреслив, що компенсації для громадян, у яких встановлене електроопалення — один із восьми кроків урядової стратегії з подолання тарифної кризи та створення справедливих правил на ринку газу.

Також Шмигаль розповів, що цього тижня мають фіналізувати меморандум щодо тарифів на опалення й гарячу воду з Асоціацією міст України. Він зазначив, що уряд ухвалить рішення, яке дасть змогу не застосовувати штрафи чи пеню за невчасно сплачені газ і тепло у січні.

Згідно з постановою уряду, з 1 лютого і до кінця карантинних обмежень, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, ціна на газ для побутових споживачів не повинна перевищувати 6 гривень 99 копійок.

До цієї ціни входять податок на додану вартість та плата за транспортування магістральними газопроводами. Якщо ціна постачальника на газ перевищує цю позначку, його має продати постачальник «останньої надії».