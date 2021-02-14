Вітренко: щоб не імпортувати вугілля з ОРДЛО чи Росії, збільшимо видобуток

Україна збільшить видобуток вугілля, щоб не імпортувати його з непідконтрольних територій Донбасу чи з Росії, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко.

Відповідаючи на запитання, про те, чому зараз шахти, які вже не працювали пів року, починають працювати, він сказав: «Щоб не імпортувати вугілля з «ЛНР», «ДНР» або з Росії. Відповідь очевидна… Те, що ми можемо, ми зараз збільшимо видобуток. Теж є питання собівартості. Багато інших питань. Але немає простих рішень, немає рішень, які всіх влаштовували б. Але ми маємо знаходити оптимальні рішення. Іноді це просто з двох поганих рішень обрати менш погане рішення», – заявив Вітренко.

«Зараз є нестача вугілля. Тому що, з одного боку, ми начебто розвиваємо зелену енергетику, витрачаємо величезну кількість грошей із державного бюджету, але забули про потужності, які мають доповнювати зелену енергетику. Це потужності для зберігання енергії, потужності тих же ж гідроакумулюючих електростанцій, яких зараз недостатньо для того, щоб зберігати енергію. І що виходить? Що влітку у нас надлишок енергії взагалі, зокрема енергії зеленої генерації. При цьому не ремонтується нормально вугільна генерація. А взимку потрібна вугільна генерація», – додав в.о. міністра.

Українська енергетика цієї зими опинилася в непростій ситуації. За даними НКРЕКП, однією з причин є те, що від листопада 2020 року запаси вугілля на електростанціях зменшилися більш ніж уп’ятеро, і вони у 5,5 раза менші, ніж були на початку лютого 2020 року.

Станом на початок лютого на електростанціях було менш як пів мільйона тонн вугілля, і більшість його була зосереджена на двох ТЕС – Слов’янській та Луганській (на лінії фронту в місті Щастя).

У січні та в лютому були моменти, коли Україна просила технічної допомоги в енергосистеми Білорусі, а в лютому Київ також змушений був імпортувати електроенергію з Росії.